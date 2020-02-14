Нэстасе: Внешние партнеры не приняли акт ответственности кабмина Санду

Андрей Нэстасе заявил, что внешние партнеры Республики Молдова "не приняли акт взятия на себя ответственности” правительством Санду по вопросу выбора генерального прокурора страны.

Об этом лидер ППДП заявил в эфире передачи Puterea a Patra на канале N4, сообщает unimedia.info

«Я говорю это со всей ответственностью. Наши внешние партнеры не приняли этот акт в качестве способа решения проблемы. В беседах с ними я услышал много разочарований», - заявил Андрей Нэстасе.

«Тогда ходили слухи, что социалисты не проголосуют за отставку. Я сказал: “Они проголосуют, давайте искать другие способы решения”. Я предложил отказаться от этой идеи и рассмотреть вопрос в парламенте, и тогда социалисты бы решили, голосовать или нет. Не требовалось падения правительства, чтобы понять, что социалисты не одобрят этот акт принятия ответственности», - добавил Нэстасе.

Напомним, что правительство Санду было отправлено в отставку путем вынесения вотума недоверия, после того, как Майя Санду, взяв на себя ответственность, выступила с проектом по изменению Закона о прокуратуре, который позволил бы премьеру предварительно отбирать кандидатов на должность генерального прокурора и направлять их в Высший совет прокуроров.