Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Нэстасе: Внешние партнеры не приняли акт ответственности кабмина Санду

    14.02.2020 16:41 TVC21 Новости - Политика

    Андрей Нэстасе заявил, что внешние партнеры Республики Молдова "не приняли акт взятия на себя ответственности” правительством Санду по вопросу выбора генерального прокурора страны.

    Об этом лидер ППДП заявил в эфире передачи Puterea a Patra на канале N4, сообщает unimedia.info

    «Я говорю это со всей ответственностью. Наши внешние партнеры не приняли этот акт в качестве способа решения проблемы. В беседах с ними я услышал много разочарований», - заявил Андрей Нэстасе.

    «Тогда ходили слухи, что социалисты не проголосуют за отставку. Я сказал: “Они проголосуют, давайте искать другие способы решения”. Я предложил отказаться от этой идеи и рассмотреть вопрос в парламенте, и тогда социалисты бы решили, голосовать или нет. Не требовалось падения правительства, чтобы понять, что социалисты не одобрят этот акт принятия ответственности», - добавил Нэстасе.

    Напомним, что правительство Санду было отправлено в отставку путем вынесения вотума недоверия, после того, как Майя Санду, взяв на себя ответственность, выступила с проектом по изменению Закона о прокуратуре, который позволил бы премьеру предварительно отбирать кандидатов на должность генерального прокурора и направлять их в Высший совет прокуроров.

     