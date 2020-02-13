Филат о Плахотнюке: У этого человека не все дома и он опасен для общества

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Влад Филат считает, что Влад Плахотнюк «опасен для общества». Бывший премьер-министр предупредил политиков, что действия, аналогичные тем, которые использовались бывшим лидером ДПМ, «ведут к потерям».

Заявления были сделаны в эфире передачи «Секреты власти» на канале Jurnal TV, сообщает unimedia.info

«Другого Плахотнюка в пределах 6 тыс. км не существует. Я не говорю это, потому что я был в тюрьме или перенес страдания. Я говорю так, потому что у этого человека действительно не все дома, и он опасен для общества», - сказал Влад Филат.

На вопрос, будет ли Игорь Додон стремиться к власти, которой обладал Влад Плахотнюк, Филат ответил, что «каждый политик, когда у него есть власть, пытается это сделать».

«Я верю и надеюсь, что политики понимают, что методы, использованные Плахотнюком, ведут только к потерям», - заключил экс-премьер.