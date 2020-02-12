Андрей Нэстасе об отношениях с ПДС: Время односторонних уступок истекает

Лидер ППДП Андрей Нэстасе признал, что в последний период по «объективным, а также субъективным» причинам, диалог между ПДС и ППДП был недостаточным.

Андрей Нэстасе подтвердил вчерашнюю встречу с Майей Санду, но заявил, что не знает подробностей о Пакте о ненападении, о котором заявили в ПДС, сообщает unimedia.info

«Мы обсудили реалии Республики Молдова, а этот Пакт о ненападении не рассматривался детально. Я даже не знаю, о чем речь, я не видел этот текст, увидел сегодня в прессе», - заявил Андрей Нэстасе.

По словам лидера ППДП, главной темой обсуждения с Майей Санду стало выдвижение единого кандидата на президентских выборах осенью 2020 года.

«В течение 30 лет в Кишиневе мы обсуждали функции, политику, опросы, но не говорили о ценностях, принципах, стратегических проектах на благо страны. Мы хотим избрания президента для всех граждан. ППДП хочет добиться прочного единства всех проевропейских сил, потому что выборы этой осенью можно выиграть только в этом случае», - сказал Нэстасе.

Что касается Пакта о ненападении, о котором ранее объявили в ПДС, то Нэстасе заявил, что ему мало что известно об этом документе.

«Такой договор нужен, когда эта агрессия существует. ППДП всегда ставила превыше всего диалог и компромисс в интересах граждан. На первый план мы выдвигаем будущее молодых людей. Мы беспокоимся не о грядущих выборах, а о следующих поколениях», - сказал Андрей Нэстасе.

Андрей Нэстасе заявил, что он по-прежнему ожидает, что демократические партии положительно откликнутся на призыв к выдвижению общего кандидата без политической принадлежности на президентских выборах, отметив, что «время односторонних уступок со стороны ППДП истекает».