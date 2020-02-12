Марк Ткачук о политиках во власти: социальные глисты или паразиты

Тошнит от этих рокировок в органах власти. Но ведь в молдавском обществе достаточно компетентных людей, способных принимать и находить решения, понимающих, что ложка дорога к обеду. Поэтому конечно действие должно быть равно противодействию. Об этом заявил в передаче «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником Марк Ткачук, член Исполкома Гражданского конгресса, передаёт eNews.

"-Власть уже лет 10 проводит радикальную политику в интересах меньшинства. Они ходят друг к другу на свадьбы, кумэтрии. На камерах они якобы из разных партий. А на самом деле одна и та же партия очень богатых людей, никогда не занимавшихся бизнесом, но занимавшихся распределением бюджетных средств. Это такие социальные глисты, это паразиты.

В этом смысле конечно же действие должно быть равно противодействию. С чего вы решили, что молдавское государство принадлежит вам? С чего вы решили, что вы будете перебирать одни и те же фишки, вчера были демократами, а теперь советники Додона, представителями олигархического антинародного режима, сегодня они возглавляют правительство.

Тошнит от этих рокировок. В молдавском обществе все еще достаточно компетентных людей, способных принимать и находить решения, понимающих, что ложка дорога к обеду.

14 ноября поменялась очередная коалиция. Сегодня 11 февраля. Уже должен быть ясный план перемен, по которому пенсионер должен понимать, что он проживет на 10 лет больше. У нас 700 тысяч человек, треть наших граждан, отдавших всю свою жизнь работе, многие получают 2 тысячи леев, а то и меньше. Матери должны знать, как они будут воспитывать детей, и что в школах их не будут травить.

Мы видим совершенно оголтелый рост преступности, гражданская война, побоище, убивают людей топорами, ломами. А им что? У них дети учатся за рубежом, они ни о чем не беспокоятся, они живут за высокими заборами, неизвестно, как приобретены их дома. Ах, да, мама купила.

Необходимы радикальные способы. В первую очередь, надо проводить досрочные парламентские выборы, выигрывать и вводить режим чрезвычайного социального положения. Мы неправильно оцениваем все, что у нас происходит. Мы сегодня на помойке, где командир получает 17 тысяч леей. А человек, проработавший всю свою жизнь, 2 тысячи леев. Поэтому сейчас мы должны адекватно оценить свое положение и прекратить массовый, циничный, беззастенчивый грабеж тех, кому хуже всего," - считает Ткачук.