Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Воронин о борьбе с коррупцией: Выйти из соглашения об отмене смертной казни

    11.02.2020 15:26 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Надо привлекать всех за коррупцию. И проверить госчиновников, которые никогда не работали в бизнесе, а только на госслужбе, откуда у них вся эта собственность, и привлечь к ответственности. Иначе мы никогда не победим это зло. Заявил в передаче на TV-8 Владимир Воронин, лидер ПКРМ, передаёт eNews.

    "-Мы должны серьезно навести порядок. Или в Молдове состоится социальный взрыв, социальная революция, когда единый народ поднимется, без партий, без идеологии и свергнет к чертовой матери эту власть. Или создадут какой-то комитет национального спасения. Потому что к этому идет, людям нечего кушать, каждый день повышаются цены на все.

    Или мы примем серьезные меры, покончим с коррупцией. Надо выйти из международного соглашения об отмене смертной казни на какой-то период времени. Привлекать всех за коррупцию. И проверить всех госчиновников, которые нигде не работали в бизнесе, а только на госслужбе, откуда у них вся эта собственность, и привлечь к ответственности. Иначе мы никогда не победим это зло.

    И никогда Молдова не станет с колен и никогда здесь не будет порядка, не будет благополучия, пока мы с этим не покончим. Один там украл, спрятался и по скайпу руководит. Другой удрал за океан, эти здесь сидят и жульничают. И вся мафиозная, коррумпированная мельница крутится и работает постоянно.

    Выборы ничего не дают, это обман, коррупция. Выборы – это подкуп избирателей, фальсификация списков и результатов, они ничего не дают," - уверен Владимир Воронин.

     