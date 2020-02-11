Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон – послам Молдовы: Вы не на курорте и не в санатории, мы ждем результатов

    11.02.2020 15:15 TVC21 Новости - Политика

    Должность посла нужна не для того, чтобы кого-то отправить на пенсию, на отдых или всанаторий, как это было принято до сих пор, в “тепленькое местечко”.

    Руководство страны ждет конкретных результатов, а тех, кто их не показывает, – следует отозвать. Об этом Игорь Додон заявил сегодня на расширенном заседании Коллегии Министерства иностранных дел и европейской интеграции, пишет aif.md

    – Я скажу искренне и, может быть, очень жестко, но мы ждем от вас, от послов, результатов. Вы не находитесь на отдыхе за границей. И если мы проанализируем результаты каждого посольства в том, что касается товарооборота, двусторонних действий, привлечения инвестиций, мы увидим, каковы итоги. Если для каждого посольства установить в качестве индикатора, сколько инвесторов вы привлекли в экономику РМ и какова динамика товарооборота, вы увидите, что не каждому из вас есть чем гордиться. Посол РМ получает зарплату за счет налогоплательщиков страны для того, чтобы давать результаты, а не находиться на отдыхе за пределами Молдовы в “тепленьком месте”, – подчеркнул он.

    Глава государства заверил: руководство страны и впредь будет оказывать всю необходимую поддержку профессионалам, но ждет и действий от них для привлечения инвесторов в Молдову и для повышения имиджа нашей республики за ее пределами.

    – Повторю: вся поддержка будет, но будьте более активными. Настаивайте на том, чтобы президент, премьер, представители Торговой палаты, министры приезжали, чтобы вы проводили форумы для привлечения инвесторов. Но если посольство за пределами РМ, на которое мы тратим миллионы леев в год, не привело ни единого инвестора, не проводит мероприятия для повышения имиджа Молдовы за границей, тогда о чем мы говорим, чем мы занимаемся за границей? Профессионалам – вся поддержка. Мы не хотим, чтобы послы были глашатаями политических партий, как это было до сих пор. Представляйте страну, добивайтесь результатов! – подытожил он.

     