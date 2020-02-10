Влад Филат: Прежде чем строить мосты, мы должны были снять колючую проволоку

Прежде чем строить мосты, мы должны были снять колючую проволоку, которая была между нами и нами. Так говорит бывший премьер-министр Влад Филта, освобожденный два месяца назад из тюрьмы, по случаю десяти лет, которые исполнились с тех пор, как была снята колючая проволока с реки Прут, сообщает eNews.

„Небольшая часть нашей болезненной истории рухнула тогда. Сегодня колючая проволока с берега Прута находится в музеях, и у всех политических деятелей Румынии и Республики Молдова есть кусочек этой „границы”, которая отделяла нас от нас”, - заявил бывший премьер, пишет ipn.

Влад Филат добавил, что „тогда он посмел, с Румынией рядом, надеяться и мечтать, что однажды мы станем звездой на флаге ЕС или хотя бы частью звезды в Европейском созвездии”. Бывший премьер поблагодарил всех своих коллег за их борьбу. „Было честью и привилегией сражаться вместе с вами не только за хлеб, но и за душу и свободу нашего народа. Поражение наступает не тогда, когда ты ранен”, - отметил Влад Филат.

Процесс снятия колючей проволоки с границы с Румынией был запущен 10 февраля 2010 года по указанию Влада Филата, который тогда был премьер-министром. Власти сняли 360 км колючей проволоки, которая была забором между Румынией и Республикой Молдова. В результате этого процесса было собрано более трех тысяч тонн колючей проволоки.