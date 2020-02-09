Оазу Нантой: Конфликта у

Мне не нравится, когда искусственно раздувают факты. У партий вообще, и у тех, что был в оппозиции, большая проблема консолидации территориальных организаций. Люди были под жестким прессингом ДПМ, а теперь начали куролесить, кто во что горазд. А СМИ все это используют. Заявил в программе «Главное» с Ниной Димогло депутат парламента Оазу Нантой, передает еNews.

"-Нет никаких разногласий, я вам говорю, как участник всех консультаций, я вхожу в политсовет блока ACUM. Мы обсуждали ситуацию, высказали свои позиции. Выдвинули Олесю Стамате. Это было коллегиальное решение.

Когда существовала страшилка Плахотнюка, все были этим объединены, и была другая ситуация.

-Г-жа Санду заявила, что г-н Кобзак будет исключен из партии. Эта территориальная организация будет реорганизована. На региональном уровне произошло непослушание лидера, так?

-Проблема непослушания лидера существует в Северной Корее. У нас ее нет. Народ после ухода Плахотнюка стал куролесить, кто во что горазд, особенно на местных выборах. Мне не нравится, когда искусственно раздувают эти факты. Зато вот партия социалистов, там есть Игорь Додон и там все хорошо, и счастье опять нас ждет впереди, а в Хынчештах проблемы, так?

Я хочу сказать, что у партий вообще, и у тех, что был в оппозиции, у этих двух партий, большая проблема консолидации территориальных организаций. Потому что люди были под таким жестким прессингом, 750 примаров писали какие-то письма под дуду ДПМ. Поэтому сейчас общество проходит через болезненный процесс внутренней очистки. Для этого нам нужно сохранять чувство юмора, относиться друг к другу с уважением и верить больше делам людей, а не их словам.

Не надо раздувать то, что происходит в Хынчештах. Это естественный процесс для Молдовы сегодня. Печально, что на местном уровне люди перескакивают с одной стороны на другую ради какой-то должности. Но это наше общество," - считает Нантой.