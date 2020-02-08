Владимир Воронин: К афере с высылкой турецких учителей Ботнарь не имел отношения

По просьбе властей Турции по подозрению в связях с организацией FETO (рассматриваемой Анкарой как террористическая группа) 6 сентября 2018 года из РМ было выслано несколько турецких учителей из школы Orizont.

Обвинили в организации незаконного выдворения бывшего директора СИБ Василия Ботнарь и завели уголовное дело, которое уже передано в суд. Ситуацию прокомментировал лидер ПКРМ Владимир Воронин, передает enews.md

"Что касается педагогов из турецких лицеев, которых насильно и несправедливо вывезли в Турцию, без суда и следствия сдали турецким властям. Это сделано по заданию Додона. Взамен он получил средства на ремонт здания президентуры, на свой роскошный визит с семьей и близкими в гости к Эрдогану. Я знаю, как тот умеет принимать гостей и какие подарки преподносить.

К этой афере с высылкой учителей никакого отношения не имел Ботнарь. У него не было таких полномочий давать задание молдавской авиации выделить специальный самолет для этой цели. Это деловой, образованный, молодой человек, а его превратили в ничто. И не Плахотнюк виноват, на него сейчас валят всех собак. Все организовал Игорь Додон.

Кстати, на встрече с Эрдоганом в Турции он лично обещал закрыть в РМ все турецкие лицеи. А что они плохого делают? Учат наших детей?" - подчеркнул Владимир Воронин.

Напомним, что несколько месяцев назад прокуратура мун. Кишинев возбудила уголовное дело о «превышении полномочий или превышении служебных обязанностей» сотрудниками Бюро по миграции и беженцам, Министерством обороны и СИБ. Основанием послужили материалы служебного расследования, а также решение об осуждении Молдовы в ЕСПЧ за нарушение прав граждан Турции.