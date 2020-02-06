Валерий Демидецкий: Политика цинична, будет нужен Плахотнюк, его вытащат.

Политика – циничная и прагматичная вещь. Будет нужен человек – его вытащат. Я не исключаю, что наш олигарх им еще понадобится.

Об этом заявил в передаче «Главное» с Ниной Димогло Валерий Демидецкий, руководитель представительства ТАСС в Молдове, сообщает enews.md

"Человек, которого боялась вся республика, об упоминании которого многие прятались, и вдруг бах-трах и уехал.

Американцы очень прагматичные люди, они толково проводят свою внешнюю политику: нужен им человек, они его будут защищать, не нужен – будут использовать. Плахотнюк им будет нужен со своим прошлым влиянием в Молдове, зачем им тогда сегодня его вытуривать? Сделать приятное Майе Санду, которая об этом просила, но она уже не удел сегодня? Они и так с большим скепсисом смотрят на Санду в будущих выборах.

А представьте себе, как выглядят американцы? Они говорили, что у нас история успеха, был здесь Джо Байден. Они сами установили здесь такой режим, от которого плевались все. И как отмыться? Потому выгнали отсюда Плахотнюка, он им надоел.

Политика – циничная и прагматичная вещь. Будет нужен – его вытащат. Я не исключаю, что он еще понадобится.

ДПМ сейчас реформируется. Там есть группа поддержки Плахотнюка, есть те, кто против него, это более прагматичные люди.

При том, что Плахотнюк ошибся и наломал очень много дров в последнее время, он понимает, что есть блюда, которые подают холодными. Он умеет ждать, не станет кого-то щипать, обижать. Он очень многое в Молдове еще контролирует, не думаю, что он хочет от всего этого избавиться. Он постарается не потерять активы, и есть желающие их забрать. Сегодня ему торговаться невыгодно. У НПО все просто, получили грант и распилили. А страной управлять сложнее. Там не только можно взять деньги за рубежом, нужно думать еще, чтобы страна хоть как-то выжила.

Думаю, что у Плахотнюка есть свой план, он постарается его реализовать. У него очень много противников. Я не вижу политиков, которые хотели бы его возвращения. Люди возвращаются, когда этого хочет народ", - говорит Демидецкий.