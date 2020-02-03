Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Мокану: Майя Санду не может стать единым кандидатом. Проиграет не только Додону, а любому кандидату от ПСРМ

    03.02.2020 00:43 TVC21 Новости - Политика

    Лидер движения «Антимафия» уверен, что Майя Санду на посту премьера не справилась, сама ушла, и потому не может стать единым кандидатом в президенты.

    Проиграет не только Додону, а любому кандидату от ПСРМ. Об этом Серджиу Мокану заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, передаёт enews.md

    «- Ваша заместитель Даниела Бодруг выступила с инициативой об объединении, чтобы выдвинуть одного кандидата с хорошими шансами на выборы. Как обстоят дела? Насколько формирования готовы пойти на переговоры?

    - Я думаю, что не пойдут. Мы с такой инициативой пришли и на муниципальные выборы. Даниела тогда пригласила всех, чтобы мы выдвинули одного кандидата от правых, от унионистов. Ее инициатива  сейчас приобрела другие нюансы. Мы думаем, что Майя Санду, как представитель европейских партий, не сможет выиграть эти выборы, потому что она проиграла 4 года назад Додону.  И мы считаем, что будет Додон или кто-то другой, она все равно проиграет. Все должны объединиться и найти одного кандидата.

    - Я не соглашусь с вами. Потому что в 2018 году Андрей Нэстасе выиграл в Кишиневе, а в 2019 – проиграл социалисту Иону Чебану. Не считаете ли вы, что на национальном уровне конъюнктура изменилась?

    - Дело в том, что в 2016 году Майя Санду была лидером оппозиции, лидером тех, кто боролся против олигархов.  Ее поддерживал Андрей Нэстасе, тогда они не были в ссоре. Считали ее человеком, закончившим Гарвард и знающим все. А Додона считали  человеком Плахотнюка. А что мы имеем сегодня? Оказывается, у Санду не было ничего для того, чтобы править в стране. Борьба против олигархов ушла на 3-4 план, потому что Плахотнюка уже нет. Против кого воевать? Майя сама ушла с правительства. Ее не ушли. И понятно всем, что это, если не иметь в виду, что ее правительство было кое-как профинансировано европейскими структурами, то оказалось, что Санду не знает, что делать, будучи премьером. Она не может являться перспективой для Молдовы. Ее пропиарили хорошо, потому что почти вся пресса работает  на нее," - говорит Мокану.

     