Майя Санду о предложении выдвинуть на президентские выборе непартийного кандидата: Это довольно сложная задача

Председатель Партии действия и солидарности, бывшая премьер-министр Майя Санду утверждает, что правые партии, продвигающие европейскую интеграцию, должны вести конкретные дискуссии о возможности выдвижения единого кандидата на президентские выборы. Она упомянула и заявления, сделанные ее коллегами по Блоку ACUM из Партии „Платформа достоинство и правда”, которые объявили, что на должность главы государства поддержат только непартийного кандидата. Майя Санду говорит, что хочет услышать конкретные имена для того, чтобы рассматривать эту тему серьезно, передает IPN.

„Я слышала от коллег из ППДП, что они будут поддерживать только непартийного кандидата, мы спросили их, о ком идет речь. Давайте посмотрим, кого они предлагают, каковы шансы этого кандидата. Большая проблема заключается в информационной среде, которую мы имеем в Республике Молдова, когда доступ к прессе, поступающей во все уголки страны, ограничен, способность знакомиться с неизвестным человеком не так велика. Поэтому это довольно сложная задача”, - заявила лидер ПДС в ходе передачи „În profunzime”.

В то же время Майя Санду утверждает, что партия, которую она представляет, не говорит „Нет” любому варианту, но хочет точно знать, что предлагается, а не только абстрактные дискуссии. „Если мы не обсудим это, мы никогда не получим общего кандидата. Мы хотим услышать мнения коллег из других партий. Мы начали дискуссии с Дорином Киртоакэ от Либеральной партии, надеемся провести беседу с коллегами из ППДП, когда вернется домой Андрей Нэстасе, обсудим и с Либерально-демократической партией, и с другими силами, которые хотят обсудить и разделяют цели европейской интеграции”,- пояснила экс-премьер-министр.

Политик утверждает, что формирования будут опираться на ответственность и очень прагматичные дискуссии. „Давайте посмотрим, какие каждая сторона сделает конкретные предложения и мы оценим их. Я уверена, что мы можем поговорить в интересах людей. Я надеюсь, что мы сможем преодолеть враждебность, и я думаю, что политическое тщеславие нанесло большой вред Республике Молдова. Я надеюсь, что мы все понимаем, что Игорь Додон представляет большую опасность для Республики Молдова, и что если мы оставим его еще на один мандат, то эта страна действительно станет страной-призраком, в которой останутся только пожилые люди, которые не могут уехать”, - заявила председатель ПДС.

Майя Санду утверждает, что находится в более сложной, но не невозможной ситуации по сравнению с Игорем Додоном с его институциональными и медийными возможностями.