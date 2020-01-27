Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Metalferos выставят на продажу. Кику: Одной головной болью меньше
    Фото: TVC21 В ближайшем будущем компания Metalferos будет выставлена на продажу, сообщает Noi.md.Об этом объявил премьер-министр ...
    2
    НАРЭ о цене на топливо: Предыдущий механизм был более эффективным
    НАРЭ утверждает, что предыдущий механизм был более эффективным, а Совет по конкуренции считает, что возможно наличие ...
    3
    У правительства нет денег на организацию выборов в Хынчештах
    Министр финансов Сергей Пушкуца предложил властям использовать деньги, предназначенные для президентских выборов, ...
    6
    Игорь Додон подтвердил, что проводит встречи с руководством ДПМ: Утром в понедельник нет, но по вечерам видимся
    Фото: TVC21 После того, как почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков рассказал, что представители Демпартии проводят ...
    5
    Александр Муравский: Нужно вернуть прежний механизм установления цен на топливо
    Что касается картельного сговора, это вопрос с Совету по конкуренции. Правительство создало свой механизм - каждую неделю ...
    10
    Виталий Андриевский: ДПМ - разделена, и у Додона один возможный партнер
    Против социалистов на выборах президента и в парламенте будут все правые. А с ними в альянс пойдет только большая часть ...
    49
    Виталие Маринуца избран председателем Экологической партии зеленых
    Виталие Маринуца является новым председателем Экологической партии зеленых (ЭПЗ), а бывший председатель Анатолие Прохницки ...
    8
    Дмитрий Дьяков: Каждый понедельник мы встречаемся с Додоном, Кику и Гречаный
    Мы с ПСРМ ничего не подписывали, не брали на себя обязательства становиться заложниками этой ситуации. Мы сказали, что ...
    30
    Додон: Правительство во главе с Кику должно работать до 2023 года
    Президент Игорь Додон считает, что нынешнее правительство во главе с Ионом Кику должно быть сохранено до парламентских ...
    271
    Цены на топливо возможно больше не будут устанавливаться нефтяными торговцами
    Последствия изменения регулирования цен на топливо будут изучены в течение одной недели Министерством экономики и инфраструктуры, ...
    96

    • Игорь Додон подтвердил, что проводит встречи с руководством ДПМ: Утром в понедельник нет, но по вечерам видимся

    27.01.2020 16:40 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    После того, как почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков рассказал, что представители Демпартии проводят встречи с президентом, это подтвердил и сам Игорь Додон, правда уточнил, что встречи проходят не по утрам, а по вечерам.

    «Утром в 8 утра депутаты ДПМ не принимают участия в наших заседаниях. Утром нет, но по вечерам мы иногда встречаемся», - сказал президент во время брифинга.

    Отметим, что ранее в эфире программы «Главное» с Лилией Бураковски  Дмитрий Дьяков признался, что каждый понедельник у ДПМ проходят встречи, на которых присутствует высшее руководство страны: «Каждый понедельник мы встречаемся с господином Додоном, господином Кику и госпожой Гречаный. Мы обсуждаем все вопросы, которые нас волнуют», - сказал Дмитрий Дьяков, настаивая, при этом, что «ДПМ находится в оппозиции».

     