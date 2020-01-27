Игорь Додон подтвердил, что проводит встречи с руководством ДПМ: Утром в понедельник нет, но по вечерам видимся

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После того, как почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков рассказал, что представители Демпартии проводят встречи с президентом, это подтвердил и сам Игорь Додон, правда уточнил, что встречи проходят не по утрам, а по вечерам.

«Утром в 8 утра депутаты ДПМ не принимают участия в наших заседаниях. Утром нет, но по вечерам мы иногда встречаемся», - сказал президент во время брифинга.

Отметим, что ранее в эфире программы «Главное» с Лилией Бураковски Дмитрий Дьяков признался, что каждый понедельник у ДПМ проходят встречи, на которых присутствует высшее руководство страны: «Каждый понедельник мы встречаемся с господином Додоном, господином Кику и госпожой Гречаный. Мы обсуждаем все вопросы, которые нас волнуют», - сказал Дмитрий Дьяков, настаивая, при этом, что «ДПМ находится в оппозиции».