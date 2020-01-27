Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Дьяков: Каждый понедельник мы встречаемся с Додоном, Кику и Гречаный

    27.01.2020 16:12 TVC21 Новости - Политика

    Мы с ПСРМ ничего не подписывали, не брали на себя обязательства становиться заложниками этой ситуации. Мы сказали, что до тех пор, пока правительство работает хорошо, мы готовы его поддерживать.

    Мы обсуждаем проблемы, но не собираемся все выставлять напоказ. Об этом заявил в программе «Главное» с Лилией Бураковской, председатель фракции ДПМ в парламенте РМ Дмитрий Дьяков, сообщает enews.md

    «- Не все же делается публично. Мы встречаемся каждый понедельник с Додоном, Кику, Гречаный и обсуждаем те вопросы, которые нас волнуют.

    Мы с ПСРМ ничего не подписывали, не брали на себя обязательства становиться заложниками этой ситуации. Мы сказали, что до тех пор, пока правительство работает хорошо, мы готовы его поддерживать. И по понедельникам мы высказываем свои претензии. Мы не собираемся все выставлять напоказ. Есть вопросы трудные, которые надо много раз обсуждать. И если не происходит изменений, тогда нужно выходить и говорить об этом публично.

    - А кто присутствует на этих встречах. Вы, Филип, Жиздан?

    - "Все", - сказал Дьяков.

     

     