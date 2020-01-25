Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон: Правительство во главе с Кику должно работать до 2023 года

    25.01.2020 17:51 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон считает, что нынешнее правительство во главе с Ионом Кику должно быть сохранено до парламентских выборов 2023 года.

    "В последнее время многие задают вопросы относительно возможной отставки правительства и проведения досрочных выборов. Я понимаю, что кто-то добивается этого, но хочу заверить, что не будет ни отставки правительства, ни досрочных выборов. Нынешнему парламенту через месяц исполнится год. Зачем проводить досрочные выборы, которые обойдутся в 70-80 млн. леев (около двух миллионов евро - "И"). Нам что, не на что тратить деньги?!", - задался вопросом Додон.

    Он подчеркнул, что те, кто добиваются досрочных выборов "хотят дестабилизации ситуации в стране".

    "Следует иметь виду, что даже если допустить отставку правительства, это не означает, что будут досрочные выборы. Может быть создано другое правительство, тоже с участием пропрезидентской Партии социалистов. Я считаю, что в нынешнем парламенте невозможно создание правительства без социалистов. А ПСРМ выступает против досрочных выборов - за сохранение правительства, которое инициировало важные проекты на благо людей", - заявил президент.

    Отвечая на вопрос о ситуации в правом блоке ACUM, он сказал, что две партии, которые сформировали этот блок "хотят избавиться друг от друга".

    "Лидер PAS Майя Санду хочет избавиться от лидера "Платформы DA" Андрея Нэстасе. Она знает, что в случае досрочных парламентских выборов, он не пройдет в парламент. Поэтому и добивается досрочных выборов. В свою очередь, Нэстасе хочет избавиться от Санду. Поэтому он предлагает всем правым поддержать на президентских выборах единого аполитичного кандидата", - отметил Додон.

    Он не исключил, что на правые партии "оказывают давление европейские партнеры".  

    "Думаю, что в конечном итоге, они добьются, чтобы Андрей Нэстасе снова уступил. Но это не наше дело, пусть они сами разбираются между собой", - подытожил президент.

    Обновлено ( 25.01.2020 17:54 )  