Михай Гимпу считает, что Санду не должна баллотироваться на выборах президента

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Почетный председатель ЛП Михай Гимпу считает, что лидер ПДС Майя Санду не должна баллотироваться на президентских выборах, потому что этот факт гарантирует победу нынешнего президента Игоря Додона.

По его мнению, если Майя Санду пройдет во второй тур с Игорем Додоном, она не сможет победить, потому что электорат не простит ей союза с социалистами, сообщает adevarul.ro

В эфире передачи Puterea a patra Михай Гимпу заявил, что в данный момент Майя Санду находится в положении Андрея Нэстасе на выборах примара в Кишиневе, когда лидер ППДП проиграл социалисту Иону Чебану.

«Она находится в ситуации Андрея Нэстасе. Как Нэстасе проиграл Чебану, так и она проиграет, потому что многие люди, включая меня, не простят ей союза социалистами и отказа от власти в их пользу», - сказал Михай Гимпу.

Либерал считает, что «никто из тех, кто заключил союз с социалистами и дал им власть, не сможет выиграть у Додона».

«Должен быть другой человек, который не предавал национальные интересы», - сказал Гимпу.

По его мнению, любой другой кандидат, который выйдет во второй тур, имеет шанс выиграть у Игоря Додона, но только «не представители блока ACUM».