Молдова без Плахотнюка

Новость о том, что бывшему главе ДПМ Владимиру Плахотнюку запретили въезд в Соединенные Штаты, большинство молдавских граждан встретили с воодушевлением.

Госсекретарь Майк Помпео публично заявил, что «в своем официальном качестве Плахотнюк был вовлечен в коррупционные деяния, которые подрывали верховенство закона и наносили серьезный ущерб независимости демократических институтов в Молдове», пишет washingtontimes.com.

Очевидно, Помпео должен был лично вмешаться, чтобы исправить ошибки посла США Дерека Хогана. Сначала тот тесно сотрудничал с Плахотнюком, а затем помогает олигарху перебраться в Америку. Кроме того, Вашингтон недоволен Хоганом за то, что он не сделал достаточно, чтобы помочь прозападным силам в Молдове, и в результате правительство молдавского премьер-министра Майи Санду рухнуло после голосования за вынесение вотума недоверия в парламенте.

Теперь будущее Молдовы вновь стало неопределенным после распада коалиции проевропейской ACUM и пророссийской ПСРМ, которую поддержали Вашингтон, Брюссель и Москва. Благодаря этому, Молдова в то время была редким примером того, как Соединенные Штаты, Европейский Союз и Россия наконец нашли способ работать вместе и нметилась тенденция снятия напряженности между Востоком и Западом.

Несмотря на то, что правительство Майи Санду, продержалось недолго, Молдова продолжила путь очищения и длиться это будет до тех пор, пока Владимир Плахотнюк отстранен от власти и неспособен влиять на ситуацию внутри страны.

Плахотнюк, который является международным беглецом, занимал пост председателя ДПМ с 2010 года и в течение последнего десятилетия использовал беднейшую страну Европы для собственного обогащения. Как сообщал Freedom House в июле прошлого года, «Молдову давно называют захваченным государством, где все рычаги административного, финансового и медиа-контроля над обществом принадлежат одному авторитарному лидеру». С учетом того, что на осень этого года вновь запланированы выборы в правительство и президентские выборы в Молдове, Плахотнюк, остающийся на свободе и поощряемый некоторыми влиять на молдавскую политику из-за рубежа, может привести к отмене прогресса реформ, достигнутых в стране.

Бывший премьер-министр Санду подытожила мнение большинства молдаван, когда заявила в интервью газете Daily Beast: «Люди хотят, чтобы Плахотнюк заплатил за все его злоупотребления и преступления».

Когда Плахотнюк покинул страну после разговора с послом Хоганом, власти были справедливо обеспокоены тем, что сторонники Плахотнюка в Соединенных Штатах, такие как бывший помощник государственного секретаря эпохи Обамы Виктория Нуланд, возможно, попытаются повлиять на администрацию Трампа, чтобы предложить пресловутому олигарху политическую защиту и возможность его гипотетического возвращения к власти в Молдове.

До того, как Помпео издал запрет на визы для Плахотнюка и его семьи, пресловутый олигарх, как сообщается, нанял юридическую фирму для проведения процесса предоставления ему убежища в Соединенных Штатах. Согласно Санду и различным сообщениям средств массовой информации, он первоначально обосновался на солнечных пляжах Майами после того, как сбежал из Молдовы.

Вице-спикер парламента Молдовы Александр Слусарь объявил, что Плахотнюка обвиняют в «создании преступной группировки, шантаже, мошенничестве и отмывании денег». Согласно сообщению Радио «Свободная Европа»/«Радио Свобода», Россия также добивается ареста олигарха за незаконный оборот наркотиков и финансовые преступления. Возможно, наиболее тревожными являются обвинения, сделанные Аароном Миллером, автором книги «Молдова под Плахотнюком: преступность и коррупция», который написал, что молдавский олигарх запугивал свидетелей своих преступлений с помощью «эскадронов смерти», а также подробно описал его «предполагаемую роль в краже 1 млрд долларов США из молдавских банков».

Многие молдаване высказывают опасения по поводу того, что ворованное богатство Плахотнюка может помочь ему избежать правосудия, но, похоже, его возможности быстро сужаются. Ранее было опубликовано сообщение французского блога Mediapart о том, что власти США уже расследуют предполагаемое присвоение Плахотнюком помощи Международного валютного фонда (МВФ). С таким большим черным облаком предполагаемой преступной деятельности, нависшим над головой Плахотнюка, неясно, почему официальные лица Вашингтона не последовали примеру швейцарских, немецких и румынских властей раньше, и так же не начали правоохранительные расследования в отношении бывшего лидера ДПМ.

Покинув Молдову, криминальный олигарх смог путешествовать без ограничений и избежать ареста по второму паспорту, выданному на имя Владислава Владимира Новака. С той легкостью, с которой Плахотнюк бежал из Молдовы и свободно путешествовал, используя свою вторую личность, постоянно возникал вопрос, была ли ему оказана первоначально помощь со стороны США или любых других иностранных спецслужб во время его поспешного ухода? Действительно ли он был «нашим человеком в Молдове» в Вашингтоне, Брюсселе и Москве в разное время?

К счастью, администрация Трампа наконец приняла правильное решение, но остается вопрос, что будет дальше с беглым преступником?

Вашингтон должен продолжить недавнюю политику сотрудничества с Европейским Союзом и Россией по вопросам, связанным с Молдовой. Заявление Помпео ясно дает понять новому генеральному прокурору Молдовы Александру Стояногло о необходимости сохранять стойкость в продолжении расследования преступлений, предположительно совершенных олигархом.

Слишком долго Молдова считалась геополитической пешкой в Вашингтоне, Брюсселе и Москве, и это способствовало тому, что ВВП на душу населения в стране составляет 2850 долларов США.

Белый дом, который уже испытал болезненный удар украинской политики, влияющий на внутриполитическую обстановку в Америке, не может позволить Плахотнюку влиять на принятие внешнеполитических решений США через своих сторонников из предыдущих президентских администраций.