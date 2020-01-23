Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Нэстасе не исключает, что может баллотироваться на президентских выборах

    23.01.2020 12:58 TVC21 Новости - Политика

    Лидер партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Нэстасе не исключает, что может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые должны состояться в этом году. В то же время политик точно не сказал, будет ли его имя в избирательном бюллетене, передает IPN.

    Кроме того, Андрей Нэстасе считает, что правые партии должны консолидироваться и выдвинуть единого кандидата на следующих президентских выборах. По его словам, ППДП по-прежнему настаивает на выдвижении единого аполитического кандидата.

    Политик утверждает, что ППДП не думает только о своем благе, если готова поддержать кандидата от всех и в результате назначения которого политически не пострадают ППДП, ПДС, ПНЕ или ЛП. „Если этого не произойдет, мы примем решение в высших органах партии”, - заявил Нэстасе в ходе передачи „Punctul pe azi” на TVR Moldova.

    Лидер ППДП утверждает, что президент Игорь Додон, который, по его мнению, будет претендовать на новый мандат, представляет опасность как для Республики Молдова, так и для всего региона.

    „У Игоря Додона есть вагоны денег, есть телеканалы, на его стороне очень много так называемых журналистов, которым он платит, блоггеры, вся армия троллей, принадлежащая Владимиру Плахотнюку и которая перешла к Додону. Таким образом, мы понимаем, насколько опасным является он, как тяжело будет победить в одиночку Додона. Он опасен. Опасен не только для Республики Молдова, но и для всего региона. Перед лицом этой опасности мы все сможем осознать, что нам необходимо единство?”,- задался вопросом Андрей Нэстасе.

     