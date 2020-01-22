Игорь Гросу объяснил, почему Санду не баллотируется на выборах в Хынчештах

Представители Партии действия и солидарности уверены, что Майя Санду завоевала бы должность депутата в случае участия в новых парламентских выборах в Хынчештах. Вице-председатель ПДС Игорь Гросу объяснил в программе «Главное» , почему в итоге формирование предпочло выдвинуть Олесю Стамати.

«Это было бы несправедливо по отношению к избирателям. Это бы выглядело так, словно она пытается любыми способами получить должность. Майе Санду необходимо больше свободного времени, чтобы выезжать на места, но также и для встреч с внешними партнерами », - пояснил Игорь Гросу .

На вопрос, не объясняется ли отказ Майи Санду от участия в выборах в Хынчештах предстоящими осенью президентскими выборами, когда придется вновь отказываться от должности депутат в пользу должности президента, Игорь Гросу не дал твердого ответа, добавив лишь, что не исключает участия Майи Санду в президентских выборах в качестве кандидата от ПДС.