Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Александр Слусарь о коммуникации в блоке ACUM: Не так все гладко
    Наверное, если бы мы остались одной фракцией в парламенте и муниципальном совете, сейчас было бы о чем говорить. Надо ...
    4
    Стояногло публично извинился за незаконные преследования сотен граждан
    Фото: TVC21 Генеральный прокурор Александр Стояногло публично извинился за преступные действия прокуроров в отношении ...
    152
    Влад Бэтрынча: Президента будут избирать люди
    Мы выступали на протяжении последних лет и даже вели сбор подписей под консультативный референдум с тем, чтобы люди избирали ...
    314
    Алексей Тулбуре: Молдова должна вернуться в правовое поле, я выступаю за досрочные выборы
    Тулбуре: Молдова должна вернуться в правовое поле, я выступаю за досрочные выборы Мы должны обеспечить возвращение Молдовы ...
    305
    Ион Кику – о подорожании топлива: Мы не живем при коммунизме
    Последние повышения цен на топливо представляют собой нормальную эволюцию, учитывая, что с 1 января акцизы на нефтепродукты ...
    114
    Дмитрий Чубашенко о заявлении Госсекретаря США: Хочу увидеть Плахотнюка живым
    Эти события прежде всего сигнал Додону, что ты можешь быть следующим. И предупреждение другим молдавским политикам. Так ...
    343
    Кульминский: Смена власти в России имеет большое значение для Молдовы
    Все ожидали, что в России произойдет смена правительства, но не думали, что это произойдет сейчас. ...
    167
    Западинский: Нам необходимы серьезные реформы
    В последнее время Виктор Пушкаш много говорил о болевых точках, которые сегодня волнуют нашу систему. Его высказывания, ...
    400
    Газопровод Унгень-Кишинэу будет сдан в эксплуатацию в первой половине 2020 года
    Строительные работы на газопроводе Унгень-Кишинэу идут с соблюдением графика на всех его участках, а сроки их окончания ...
    267
    Валерий Осталеп: Россия хочет, чтобы Молдова была самостоятельным государством
    Россия хочет, чтобы Молдова была независимым государством, которая отстаивает свои интересы, и она готова протянуть ...
    603

    • Александр Слусарь о коммуникации в блоке ACUM: Не так все гладко

    22.01.2020 13:22 TVC21 Новости - Политика
    Наверное, если бы мы остались одной фракцией в парламенте и муниципальном совете, сейчас было бы о чем говорить. Надо переступить через обиды, чтобы бороться с Плахотнюком.
    Комментарий в программе «Главное» с Лилией Бураковской  Александра Слусаря, вице-спикера парламента РМ, передаёт enews.md
    "У нас были шероховатости в отношениях всегда. Это присуще двум партиям, и это было заметно. Наверное, если бы мы остались одной фракцией в парламенте и муниципальном совете, сейчас можно много, о чем говорить. Я согласен, что коммуникации должны быть лучше. 
    Но это не отменяет общую задачу. И раньше были эти проблемы. Что-то нас объединяет, а что-то разделяет. Когда-то мы боролись с режимом Плахотнюка и могли переступать через какие-то обиды. То же самое могли бы сделать и в борьбе с г-ном Додоном, тем более, что он лучший ученик г-на Плахотнюка. Его движения в ту сторону идут опережающими темпами, и мы можем получить второго монстра," - заявил Слусарь.
     
     