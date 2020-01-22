Александр Слусарь о коммуникации в блоке ACUM: Не так все гладко

Наверное, если бы мы остались одной фракцией в парламенте и муниципальном совете, сейчас было бы о чем говорить. Надо переступить через обиды, чтобы бороться с Плахотнюком.

Комментарий в программе «Главное» с Лилией Бураковской Александра Слусаря, вице-спикера парламента РМ, передаёт enews.md

"У нас были шероховатости в отношениях всегда. Это присуще двум партиям, и это было заметно. Наверное, если бы мы остались одной фракцией в парламенте и муниципальном совете, сейчас можно много, о чем говорить. Я согласен, что коммуникации должны быть лучше.

Но это не отменяет общую задачу. И раньше были эти проблемы. Что-то нас объединяет, а что-то разделяет. Когда-то мы боролись с режимом Плахотнюка и могли переступать через какие-то обиды. То же самое могли бы сделать и в борьбе с г-ном Додоном, тем более, что он лучший ученик г-на Плахотнюка. Его движения в ту сторону идут опережающими темпами, и мы можем получить второго монстра," - заявил Слусарь.