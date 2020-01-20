Влад Бэтрынча: Президента будут избирать люди

Мы выступали на протяжении последних лет и даже вели сбор подписей под консультативный референдум с тем, чтобы люди избирали президента напрямую. И с нашей стороны было бы глупо возвращаться в парламент. Это было бы политически провалом. Заявил Влад Бэтрынча, вице-спикер парламента РМ, в передаче «Главное» с Сергеем Скрипником, передаёт eNews.

"-Будет ли пересмотрен Закон об избрании президента РМ? Существуют ли какие-то запросы в КС?

-Существует спекуляция в обществе с конца прошлого года. Якобы социалисты не чувствуют уверенности в себе и хотят обратиться в КС, чтобы он пересмотрел свое решение 2016 года и вернулся к выборам президента в парламенте.

Я хочу ответить всем глубокоуважаемым политикам, политологам, которые об этом говорят, что это все авторитетная чушь. Никогда этот вопрос не обсуждался. Этого не будет. Мы никогда даже не пытались обращаться по этому поводу в КС. И самое главное, мы выступали на протяжении последних лет и даже вели сбор подписей под консультативный референдум с тем, чтобы люди избирали президента напрямую. И с нашей стороны было бы глупо возвращаться в парламент. Это было бы политически провалом.

Социалисты обладают достаточной степенью ответственности, чтобы идти на эти вещи. Выборы президента состоятся в конце этого года. Это будут прямые выборы.

Мы не боимся выборов, мы умеем работать. Партия социалистов готова провести эти выборы достаточно успешно," - утверждает Бэтрынча.