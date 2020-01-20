Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Стояногло публично извинился за незаконные преследования сотен граждан
    Фото: TVC21 Генеральный прокурор Александр Стояногло публично извинился за преступные действия прокуроров в отношении ...
    10
    Влад Бэтрынча: Президента будут избирать люди
    Мы выступали на протяжении последних лет и даже вели сбор подписей под консультативный референдум с тем, чтобы люди избирали ...
    22
    Алексей Тулбуре: Молдова должна вернуться в правовое поле, я выступаю за досрочные выборы
    Тулбуре: Молдова должна вернуться в правовое поле, я выступаю за досрочные выборы Мы должны обеспечить возвращение Молдовы ...
    21
    Ион Кику – о подорожании топлива: Мы не живем при коммунизме
    Последние повышения цен на топливо представляют собой нормальную эволюцию, учитывая, что с 1 января акцизы на нефтепродукты ...
    6
    Дмитрий Чубашенко о заявлении Госсекретаря США: Хочу увидеть Плахотнюка живым
    Эти события прежде всего сигнал Додону, что ты можешь быть следующим. И предупреждение другим молдавским политикам. Так ...
    63
    Кульминский: Смена власти в России имеет большое значение для Молдовы
    Все ожидали, что в России произойдет смена правительства, но не думали, что это произойдет сейчас. ...
    71
    Западинский: Нам необходимы серьезные реформы
    В последнее время Виктор Пушкаш много говорил о болевых точках, которые сегодня волнуют нашу систему. Его высказывания, ...
    137
    Газопровод Унгень-Кишинэу будет сдан в эксплуатацию в первой половине 2020 года
    Строительные работы на газопроводе Унгень-Кишинэу идут с соблюдением графика на всех его участках, а сроки их окончания ...
    169
    Валерий Осталеп: Россия хочет, чтобы Молдова была самостоятельным государством
    Россия хочет, чтобы Молдова была независимым государством, которая отстаивает свои интересы, и она готова протянуть ...
    340
    Йоханнис: Мы возобновим всестороннее сотрудничество только тогда, когда увидим на правительственном уровне конкретные действия, направленные на продолжение европейского пути
    Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румыния возобновит полное сотрудничество с Республикой Молдова, когда ...
    165

    • Алексей Тулбуре: Молдова должна вернуться в правовое поле, я выступаю за досрочные выборы

    20.01.2020 15:03 TVC21 Новости - Политика

    Тулбуре: Молдова должна вернуться в правовое поле, я выступаю за досрочные выборы Мы должны обеспечить возвращение Молдовы в нормальное с правовой точки зрения состояние, либо через досрочные выборы и снять все подозрения в адрес легитимности парламента, либо через другие процедуры, решения КС. Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской заявил Алексей Тулбуре, директор института устной истории Молдовы, сообщает eNews.

    "-Мы в 2016 году выступали за бойкот парламентских выборов, потому что поменяли избирательную систему, поводы были. Масса людей говорила о бойкоте. Тем не менее, если бы был бойкот, сложно сказать, где бы мы сейчас были. Международное сообщество выборы все-таки признало.

    Я выступаю за досрочные парламентские выборы, потому что Молдова должна вернуться в правовое поле. В чем смысл фундаментальных изменений 2019 года? Сменили одиозный режим, который не любили в стране, и никто не хотел иметь с ним дело. Провозгласили декларацию о захваченном государстве, начали что-то менять. Для того, чтобы, в общем, по сути ничего не изменилось? Мы должны обеспечить возвращение Молдовы в нормальное с правовой точки зрения состояние либо через досрочные выборы и снять все подозрения в адрес легитимности парламента, либо через другие процедуры, аннулирование решения КС 2016 года, вернуться к конституционному строю и нормам, которые действовали до 2016 года," - заявил Тулбуре.

     

     