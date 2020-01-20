Алексей Тулбуре: Молдова должна вернуться в правовое поле, я выступаю за досрочные выборы

Тулбуре: Молдова должна вернуться в правовое поле, я выступаю за досрочные выборы Мы должны обеспечить возвращение Молдовы в нормальное с правовой точки зрения состояние, либо через досрочные выборы и снять все подозрения в адрес легитимности парламента, либо через другие процедуры, решения КС. Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской заявил Алексей Тулбуре, директор института устной истории Молдовы, сообщает eNews.

"-Мы в 2016 году выступали за бойкот парламентских выборов, потому что поменяли избирательную систему, поводы были. Масса людей говорила о бойкоте. Тем не менее, если бы был бойкот, сложно сказать, где бы мы сейчас были. Международное сообщество выборы все-таки признало.

Я выступаю за досрочные парламентские выборы, потому что Молдова должна вернуться в правовое поле. В чем смысл фундаментальных изменений 2019 года? Сменили одиозный режим, который не любили в стране, и никто не хотел иметь с ним дело. Провозгласили декларацию о захваченном государстве, начали что-то менять. Для того, чтобы, в общем, по сути ничего не изменилось? Мы должны обеспечить возвращение Молдовы в нормальное с правовой точки зрения состояние либо через досрочные выборы и снять все подозрения в адрес легитимности парламента, либо через другие процедуры, аннулирование решения КС 2016 года, вернуться к конституционному строю и нормам, которые действовали до 2016 года," - заявил Тулбуре.