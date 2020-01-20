Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Чубашенко о заявлении Госсекретаря США: Хочу увидеть Плахотнюка живым

    20.01.2020 14:52 TVC21 Новости - Политика

    Эти события прежде всего сигнал Додону, что ты можешь быть следующим. И предупреждение другим молдавским политикам. Так Дмитрий Чубашенко прокомментировал непродление визы для Плахотнюка и членов его семьи на территории США.

    Об этом он заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, передаёт enews.md

    "Я бы хотел видеть Плахотнюка живым. Он исчез 15 июня и все. Фото не в счет. Он что-то размещал в фейсбук, последний раз он одобрил уход Майи Санду и похвалил назначенное новое правительство. Где он сейчас, что с ним происходит?

    Я вообще не уверен, что там все так просто в Америке. Пока он не выйдет и сам не скажет. Может, у него какие-то договоренности с правительством. Всякое может быть. Заявление госсекретаря, именно он объявляет о таких случаях. Я думаю, что это прежде всего сигнал Додону, что ты можешь быть следующим. Это предупреждение и другим молдавским политикам, если говорим о коррумпированности," - сказал Чубашенко.

     