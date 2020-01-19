Западинский: Нам необходимы серьезные реформы

В последнее время Виктор Пушкаш много говорил о болевых точках, которые сегодня волнуют нашу систему. Его высказывания, по мнению Западинского, заслуживают внимания.

О том, какие реформы нужны Молдове, рассказал в программе «Главное» на TVC21 Роберт Западинский.

"Наша система пребывает в подвешенном состоянии. Или мы перестраиваем систему и публикуем конкретный план ее перестройки. Или нам необходимо избавиться от людей, которые своим поведением опустили на самое дно престиж нашей судебной системы. Но этого не происходит. Пока мы только слышим, что надо реформировать систему, создаются какие-то комиссии, но ничего не произошло. Может быть, система стала немного лучше работать, потому что многие боятся попасть под горячую руку реформаторов, либо этой системой некому управлять с помощью телефона и других средств связи", - отметил Западинский.