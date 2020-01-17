Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Валерий Осталеп: Россия хочет, чтобы Молдова была самостоятельным государством

    17.01.2020 13:37 TVC21 Новости - Политика
    Россия хочет, чтобы Молдова была независимым государством, которая отстаивает свои интересы, и она готова протянуть нам руку. Но у за последние 10 лет акцент повернулся на свои государственные интересы. У нас же политика при Плахотнюке была одна, при Санду другая. Мы говорим о государстве или семейной политике? Свое мнение высказал в передаче «Вечерний разговор»  Валерий Осталеп, экс-вице-министр МИДЕИ, передаёт eNews.
    "-Те люди, которые в Москве отвечают за молдавское направление, профессионалы, они не меняются – хочу-не хочу, сегодня белый, завтра красный. У них четкое, прагматичное отношение к нашему государству. Россия хочет, чтобы Молдавия была независимым по возможности государством, которая отстаивает свои интересы, и готова протянуть нам руку. Чем вам помочь, говорите честно и откровенно. Что надо сделать, чем помочь?
    Конечно, по некоторым направлениям я бы хотел видеть больше культурного составляющего. Мне не хватает действий по русскому языку, здесь он должен быть более грамотно поддержан, специалистов практически нет. В России есть традиционный для нас рынок труда, там наши люди работают, это вопрос вечный и его надо обсуждать. Россия от него не отказывается. 
    Экспорт сельхозпродукции – сами натворили, теперь расхлебываете. Но мешает Ассоциация РМ-ЕС, доступ к рынку 500 миллионов – кушайте на здоровье, кто мешает? Россия будет ждать от нас конкретных предложение. Правда, наши политики используют это только в качестве электорального бонуса – отправлять 20 фур или открывать 5 дозволов. Это наш уровень.
    Со стороны России – у них за последние 10 лет акцент на свои государственные интересы. Человек, отвечающий за те или иные отношения, исходит из этого. У нас политика при Плахотнюке одна, при Санду другая. Мы говорим о государстве или семейной политике?
    У нас есть послы, которые работают в одном месте непрерывно по 9-10 лет. Послы-унионисты – для них не проблема находиться дальше на той же должности. А для сегодняшних властей это тоже не проблема, наоборот, нормально," - сказал Осталеп.
     