Александр Тэнасе: ДПМ должна вернуться в центр молдавской политики

Бывший министр юстиции Александру Тэнасе считает, что Демократическая партия должна вернуться в центр молдавской политики.

По мнению Тэнасе, это могло бы стать возможным под руководством Павла Филипа, сообщает unimedia.info.

«Господин Филип умный и очень трудолюбивый человек. Я полагаю, что он мог бы сделать что-то из Демпартии и снова вернуть ее на центральное место, туда, где она и должна находиться. Опросы также подтверждают, что граждане желают видеть ДПМ на этом месте. Я думаю, что у бывшего премьер-министра Филипа будет шанс выстроить что-то из остатков ДПМ», - сказал Тэнасе.

Отметим, что согласно опросу Ассоциации социологов и демографов, в случае проведения досрочных парламентских выборов в ближайшее воскресенье в законодательный орган страны прошли бы три политических формирования. По данным исследования, в новый парламент прошли бы Партия социалистов, партия «Действие и солидарность» и Демократическая партия.

Так, ПСРМ набрала бы большинство голосов - 32,1%, ПДС - 15,6%, а ДПМ - 7,3%.