Кику: Центр внедрения реформ упразднили. Реформами займется Государственная канцелярия

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На сегодняшнем заседании правительства было принято решение, согласно которому будет распущено публичное учреждение "Центр внедрения реформ".

Согласно документу, после утверждения правительством постановления Государственная канцелярия в течение 30 дней создаст комиссию по ликвидации, а также комиссию по передаче Государственной канцелярии имущества учреждения. Решение о ликвидации было принято в результате представления отчета о деятельности за 2017-2019 годы.

Премьер-министр Ион Кику подчеркнул, что ликвидация этого центра не будет означать отсутствие реформ в государственных учреждениях. "Нам больше не нужно такое учреждение, даже если в последние годы там много работали. Реформами займется Государственная канцелярия", - сказал Кику.

Напомним, что Центр по внедрению реформ был создан в январе 2017 года, в его задачи входило обеспечивать эффективное и скоординированное внедрение реформ на правительственном уровне путем создания современной и эффективной системы управления.