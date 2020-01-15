Андрей Нэстасе: ППДП достаточно влиятельная партия, чтобы выступить с собственным кандидатом

Лидер Партии "Платформа достоинство и правда" Андрей Нэстасе утверждает, что политформирование, которым он руководит достаточно влиятельное, чтобы на президентских выборах выдвинуть своего кандидата. Однако, они считают, что в этом году следует выдвинуть единого кандидата "от всех истинно демократических сил в Республике Молдове" .

Об этом Нэстасе заявил во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста, будет ли его политформирование поддерживать Майю Санду на президентских выборах, которые пройдут этой осенью.

«ППДП - это политическая партия, которая сделала все возможное, чтобы объединить политические силы в Молдове. В 2016 году, когда никто этого не рекомендовал, мы сами сняли своего кандидата с предвыборной гонки. Мы поступали так годами. Благодаря ППДП появился блок ACUM. Наше политформирование - достаточно влиятельная партия, чтобы выступить с собственным кандидатом», - сказал Нэстасе.