Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Нэстасе: ППДП достаточно влиятельная партия, чтобы выступить с собственным кандидатом

    15.01.2020 17:43 TVC21 Новости - Политика
    Лидер Партии "Платформа достоинство и правда" Андрей Нэстасе утверждает, что политформирование, которым он руководит достаточно влиятельное, чтобы на президентских выборах выдвинуть своего кандидата. Однако, они считают, что в этом году следует выдвинуть единого кандидата "от всех истинно демократических сил в Республике Молдове" . 
    Об этом Нэстасе заявил во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста, будет ли его политформирование поддерживать Майю Санду на президентских выборах, которые пройдут этой осенью.
     «ППДП - это политическая партия, которая сделала все возможное, чтобы объединить политические силы в Молдове. В 2016 году, когда никто этого не рекомендовал, мы сами сняли своего кандидата с предвыборной гонки. Мы поступали так годами. Благодаря ППДП появился блок ACUM. Наше политформирование - достаточно влиятельная партия, чтобы выступить с собственным кандидатом», - сказал Нэстасе.
     
     