Владислав Кульминский: Логично и резонно, что США отказали Плахотнюку в визе

Не думаю, что политика США настолько не дальновидна, чтобы ставить на Плахотнюка. И у нас в Молдове американцы стараются взаимодействовать с гражданским обществом, а не с официальными властями.

Об этом рассказал эксперт Владислав Кульминский, передает enews.md

- Почему именно сейчас появились санкции США против Плахотнюка, а не раньше?

- Это процесс непростой, он начался в июне. Логично и резонно, что Плахотнюку отказали в визе, такое решение не принимается просто так. С августа шла речь о замораживании и возврате активов, которые у него там есть. США стараются не иметь дело с коррумпированными людьми. Им важно, чтобы их не обвиняли в защите коррупционеров.

- Как решение США в отношении Плахотнюка может отразиться на ДПМ?

- Демократы, уже без Плахотнюка, сами должны решить, как им дальше быть. Внутри партии может произойти раскол на фракции – кто за социалистов, а кто за АCUМ. И все они против досрочных парламентских выборов, ибо там им ничего не светит. А пока будут торговаться, набивать себе цену.

- Можно ли считать, что подобными действиями США и запад хотят дистанцироваться от прошлого, где их ставленником был Плахотнюк?

- Не думаю, что политика США настолько не дальновидна, чтобы ставить на Плахотнюка. И у нас в Молдове американцы стараются взаимодействовать с гражданским обществом, а не с официальными властями.

Раньше Плахотнюка позиционировали с Москвой, но оказалось, что восточный вектор не его поле деятельности. Тогда он перекинулся на запад. И та же картина. Он сам себя пиарит, а под его утверждениями ничего нет, сказал Кульминский.