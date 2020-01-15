Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владислав Кульминский: Логично и резонно, что США отказали Плахотнюку в визе

    15.01.2020 17:28 TVC21 Новости - Политика
    Не думаю, что политика США настолько не дальновидна, чтобы ставить на Плахотнюка. И у нас в Молдове американцы стараются взаимодействовать с гражданским обществом, а не с официальными властями. 
    Об этом рассказал эксперт Владислав Кульминский, передает enews.md 
    - Почему именно сейчас появились санкции США против Плахотнюка, а не раньше?
    - Это процесс непростой, он начался в июне. Логично и резонно, что Плахотнюку отказали в визе, такое решение не принимается просто так. С августа шла речь о замораживании и возврате активов, которые у него там есть. США стараются не иметь дело с коррумпированными людьми. Им важно, чтобы их не обвиняли в защите коррупционеров.
    - Как решение США в отношении Плахотнюка может отразиться на  ДПМ?
    - Демократы, уже без Плахотнюка, сами должны решить, как им дальше быть. Внутри  партии может произойти раскол на фракции – кто за социалистов, а кто за АCUМ. И все они против досрочных парламентских выборов, ибо там им ничего не светит. А пока будут торговаться, набивать себе цену.
    - Можно ли считать, что подобными действиями США и запад хотят дистанцироваться от прошлого, где их ставленником был Плахотнюк?
    - Не думаю, что политика США настолько не дальновидна, чтобы ставить на Плахотнюка. И у нас в Молдове американцы стараются взаимодействовать с гражданским обществом, а не с официальными властями.
    Раньше Плахотнюка позиционировали с Москвой, но оказалось, что восточный вектор не его поле деятельности. Тогда он перекинулся на запад. И та же картина. Он сам себя пиарит, а под его утверждениями ничего нет, сказал Кульминский.
     