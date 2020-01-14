Валерий Демидецкий: Никто никогда в мире не победит коррупцию

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У нас порядочный чиновник исключение из правил. К сожалению, мы так к этому приучены. Утверждает Валерий Демидецкий, генеральный директор ТАСС в Молдове в программе «Главное», передаёт eNews.

"-Никто и никогда не победит коррупцию. Она была и будет при самых разных режимах. Но бороться с ней надо. Помните, когда в известном сериале персонаж Высоцкого Жеглов сказал, что борьба с ворами характеризуется количеством пойманных воров. То есть везде во всех странах коррупция есть, и в США, и в Европе, везде.

У нас порядочный чиновник исключение из правил. К сожалению, мы так к этому приучены," - сказал Демидецкий.