Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон назвал санкции против Плахотнюка стимулом для борьбы с коррупцией

    13.01.2020 23:40 TVC21 Новости - Политика
    Игорь Додон также отметил вклад России, где олигарх был заочно осужден по ряду обвинений и объявлен в международный розыск, сообщает eNews.
    Президент Игорь Додон поблагодарил партнеров Молдовы за решение ввести санкции в отношении бежавшего из страны бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом он заявил ТАСС, комментируя распространенное в понедельник письменное заявление госсекретаря США Майкла Помпео.
    "Санкции против бежавшего из страны олигарха - хороший и ожидаемый сигнал со стороны наших западных партнеров, за что мы им благодарны. Мы неоднократно обращались к ним, в том числе и напрямую к США с такой просьбой. Однако, чтобы добиться результата, понадобилась кропотливая, порой незаметная работа, прежде всего правоохранительных органов, которые предоставили для этого необходимые аргументы", - сказал Додон. Он напомнил, что этот вопрос детально обсуждался после прошедшего в конце прошлого года заседания Совета безопасности.
    Президент подчеркнул, что это решение станет дополнительным стимулом усилить начатую нынешним руководством страны борьбу с коррупцией и наследием олигархического режима. "Это непростая задача, но без ее решения у нашей страны нет будущего, и мы обязаны ее решить", - пояснил Додон.
    Президент также отметил вклад России, где бежавший олигарх был заочно осужден по ряду обвинений и объявлен в международный розыск. "Плахотнюк не первый, кто, захватив целое государство, заигрался в геополитические игры. Такая же судьба постигла и других политиков, пытающихся играть в своих интересах на противоречиях сильных мира сего. Его пример - другим наука", - пояснил глава Молдовы.
    Помпео сообщил, что решение ввести санкции против Плахотнюка и членов его семьи связано с его вовлеченностью в акты коррупции, подрывавшие верховенство закона и серьезно угрожавшие независимости демократических институтов Молдовы. Летом прошлого года в парламенте Молдовы было сформировано новое большинство из партий, которые объединились против контролировавшего власть в стране Плахотнюка. Олигарх и приближенные к нему люди отказались уступать власть, но после того как президента и новое правительство поддержали ЕС, Россия и США, бежали из страны. Новое руководство развернуло масштабную кампанию по борьбе с коррупцией, на Плахотнюка и его окружение возложена ответственность за вывод примерно $1 млрд из банковской системы страны.
     