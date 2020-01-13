Госдеп: США больше не будут продлевать визу Плахотнюку

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Соединенные Штаты Америки (США) больше не будут продлевать туристическую визу бывшему депутату Владу Плахотнюку.

Об этом сегодня заявили представители Госдепартамента США. По словам госсекретаря США Майка Помпео, причина запрета связана с коррупционными действиями, в которых фигурирует имя бывшего лидера ДПМ, и подрывом верховенства закона в Республике Молдова.

Запрет распространяется на оба паспорта бывшего лидера демократов, выданных на имя Владимира Плахотнюка и Владислава Новака.

По информации agora.md, решение было принято в соответствии с законом США, который предусматривает, что в случаях, когда государственный секретарь располагает достоверной информацией о том, что должностные лица иностранных правительств были причастны к коррупции в особо крупных размерах, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права на въезд в Соединенные Штаты. Таким образом, Плахотнюк, его жена Оксана Килдеску и оба его сына были объявлены нежелательными лицами.

После того как Влад Плахонтюк исчез из страны в июне 2019 года, несколько свидетелей заявили, что видели его в Соединенных Штатах, в Майами. В то же время некоторые молдавские политики, в том числе глава государства Игорь Додон, заявили, что есть информация о том, что Влад Плахотнюк намерен искать политического убежища в США. Однако информация не была официально подтверждена.

В июле депутат Кирилл Моцпан заявил, что Владимир Плахотнюк был сфотографирован в Майами, где он якобы остановился в одном из самых роскошных отелей. Моцпан также опубликовал фотографии, которые были переданы ему гражданином Молдовы и которые были сделаны в конце июня, после того как Плахотнюк покинул Республику Молдова. В ноябре появилась еще одна фотография.

Ранее пресса писала, что срок действия визы для поездок в Соединенные Штаты, которую бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк использовал в последние несколько лет, истек 14 декабря 2019 года.

Согласно открытой базе данных иммиграционных органов США, Владимир Плахотнюк был в США в период 15-17 июня 2019 года, вскоре после бегства из Молдовы, после падения правительства ДПМ.

Согласно информации из официальных баз данных, Влад Плахотнюк не владеет какой-либо собственностью или бизнесом в США.