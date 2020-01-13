Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Госдеп: США больше не будут продлевать визу Плахотнюку

    13.01.2020 23:02 TVC21 Новости - Политика
    Фото: TVC21
    Соединенные Штаты Америки (США) больше не будут продлевать туристическую визу бывшему депутату Владу Плахотнюку.
    Об этом сегодня заявили представители Госдепартамента США. По словам госсекретаря США Майка Помпео, причина запрета связана с коррупционными действиями, в которых фигурирует имя бывшего лидера ДПМ, и подрывом верховенства закона в Республике Молдова.
    Запрет распространяется на оба паспорта бывшего лидера демократов, выданных на имя Владимира Плахотнюка и Владислава Новака.
    По информации agora.md, решение было принято в соответствии с законом США, который предусматривает, что в случаях, когда государственный секретарь располагает достоверной информацией о том, что должностные лица иностранных правительств были причастны к коррупции в особо крупных размерах, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права на въезд в Соединенные Штаты. Таким образом, Плахотнюк, его жена Оксана Килдеску и оба его сына были объявлены нежелательными лицами.
    После того как Влад Плахонтюк исчез из страны в июне 2019 года, несколько свидетелей заявили, что видели его в Соединенных Штатах, в Майами. В то же время некоторые молдавские политики, в том числе глава государства Игорь Додон, заявили, что есть информация о том, что Влад Плахотнюк намерен искать политического убежища в США. Однако информация не была официально подтверждена.
    В июле депутат Кирилл Моцпан заявил, что Владимир Плахотнюк был сфотографирован в Майами, где он якобы остановился в одном из самых роскошных отелей. Моцпан также опубликовал фотографии, которые были переданы ему гражданином Молдовы и которые были сделаны в конце июня, после того как Плахотнюк покинул Республику Молдова. В ноябре появилась еще одна фотография.
    Ранее пресса писала, что срок действия визы для поездок в Соединенные Штаты, которую бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк использовал в последние несколько лет, истек 14 декабря 2019 года.
    Согласно открытой базе данных иммиграционных органов США, Владимир Плахотнюк был в США в период 15-17 июня 2019 года, вскоре после бегства из Молдовы, после падения правительства ДПМ.
    Согласно информации из официальных баз данных, Влад Плахотнюк не владеет какой-либо собственностью или бизнесом в США.
    Обновлено ( 13.01.2020 23:05 )  