Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Слусарь: Генеральная прокуратура не располагает всеми материалами из отчета Kroll-2

    12.01.2020 16:13 TVC21 Новости - Политика

    Генеральная прокуратура не располагает всеми материалами из отчета Kroll-2 о расследовании банковского мошенничества. Вице-спикер парламента, председатель спецкомиссии по расследованию нарушений в банковском секторе страны Александр Слусарь сообщил, что намерен передать Генеральному прокурору Александру Стояногло дополнения к отчету Kroll-2.

    Речь идет о полном списке конечных бенефициаров «банковской кражи». - В понедельник утром передам генеральному прокурору два приложения к отчету Kroll, который включает много давно известных имен людей, вовлеченных в процесс вывода средств из банковской системы, - написал Александр Слусарь на своей странице в Facebook. 

    Глава парламентской комиссии по расследованию нарушений в банковском секторе отметил, что расследование банковской кражи намеренно затягивалось, а Генеральная прокуратура не располагает всеми материалами из отчета Kroll-2. По его мнению, ответ за это должен держать не только задержанный  отстраненный от должности глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, но и остальные ответственные лица. С просьбой передать Генпрокуратуре список «конечных бенефициаров банковской кражи» в пятницу обратился к Слусарю генпрокурор Александр Стояногло. Существование такого списка подтвердили некоторые депутаты. В Генеральной прокуратуре страны сообщили, что детальный отчет Kroll-2, а также приложения к нему, подготовленные по запросу Национального банка Молдовы, были изъяты Антикоррупционной прокуратурой 22 марта 2018 года. 

     