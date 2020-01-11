Канду о коалиции с ПСРМ: Не исключаем сотрудничества ни с левыми, ни с правыми

По словам Адриана Канду, в данный момент ДПМ находится в оппозиции, никак не участвуя в правительстве.

В то же время депутат признает, что политическая фракция, членом которой он является, поддерживает правительство Кику и все инициативы этого правительства.

"Мы не участвуем прямо или косвенно в деятельности правительства. Мы находимся в оппозиции, но в то же время мы поддерживаем правительство Кику, этот исполнительный орган должен выполнить те обязательства перед ДПМ, которые были приняты, когда ДПМ проголосовало за правительство Кику», - сказал Канду.

В связи с этим Канду отметил, что ДПМ поддерживает налоговые и социальные программы, но возможная коалиция с ПСРМ еще не обсуждалась.

"Мы поддерживаем социальные программы, фискальный и экономический подходы. В настоящее время с коллегами-социалистами не ведется дискуссия о создании коалиции или об участии в деятельности полиции, хотя я слышал несколько заявлений президента Игоря Додона. Посмотрим ", - сказал депутат.

В то же время Канду не исключает, что в итоге ДПМ сформирует коалицию с левыми или правыми, но на данный момент партия поддерживает правительство Кику.

"ДПМ не исключает никакого сотрудничества ни с левыми, ни с правыми. Если это будет представлять интересы граждан, то почему нет. На данный момент мы не видим больших ошибок со стороны правительства Кику и его команды. Пока мы не дошли до того момента, когда решим, что мы работаем как правительственная или оппозиционная команда, время покажет", - заключил Андриан Канду.