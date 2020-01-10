Александр Слусарь о Майе Санду: Объединение должно быть построено вокруг благородной цели, а не вокруг человека или отдельной партии

Лидер PAS утверждает, что никогда не скрывала, что получает ежемесячно деньги от государства за то, что она была кандидатом на президентских выборах 2016 года. Но ее бывшие коллеги по ACUM не очень довольны ситуацией.

Лидер фракции Платформы DA в парламенте Александр Слусарь считает сравнение, проведенное Майей Санду, с ситуацией после выборов 2014 года не слишком удачным: "В то время партия Forța Poporului участвовала, а PAS не участвовала ни в одном проекте. Майя Санду была тогда министром по линии ЛДПМ", - сказал Слусарь, цитирует unimedia.info.

Ранее Санду заявила, что "в прошлом Платформа DA получала деньги для участия в выборах от партии Forța Poporului, мы не получали никаких денег из бюджета".

Слусарь отдает должное лидеру PAS с юридической точки зрения, но не с этической: "Если мы говорим о президентской гонке с правовой точки зрения, она права, Майя Санду была кандидатом PAS, и у нас нет никакого прецедента требовать эту сумму. PAS не обязана частично переводить эти деньги DA, мы и не требовали. Но если говорить об этике, то есть момент, потому что это был общий кандидат. Я думаю, что вся страна помнит, как был выбран кандидат, кто выдвинул идею, и, несмотря на очень хорошее политическое позиционирование, Платформа DA уступила и поддержала всеми своими структурами кандидатуру Майи Санду".

Более того, Александр Слусарь сообщил, что, хотя DA не оказала финансовую поддержку PAS как публичной организации, однако, два человека, близкие к Платформе, Александр Македон и Алена Мандатий, внесли существенный вклад в предвыборную кампанию Майя Санду на выборах 2016 года.

Депутат Платформы DA добавил, что в блоке ACUM никогда не было дискуссий на тему того, что Платформа DA будет запрашивать деньги у PAS, но отметил, что он сделал бы иначе, чем Майя Санду в этой ситуации:

"Как бы я поступил, Я не даю советы, есть разные варианты, я бы пришел в DA, объявив, что мы получили гранты, и мы предлагаем, чтобы часть этих денег пошла в Платформу. Скорее всего, DA отказалась, я не знаю", - сказал Слусарь.

Слусарь отметил, что ни он, ни его коллеги не расстроены из-за PAS или Майи Санду: "Я не знаю, может ли этот вопрос повлиять на наши отношения, особенно когда речь идет о национальном деле. Другой вопрос, что объединение должно быть построено вокруг благородной цели, а не вокруг человека или отдельной партии", - отметил депутат.

Напомним, что между платформой DA и PAS возникли разногласия после того, как выяснилось, что Майя Санду ежемесячно получает деньги от государства за то, что она была кандидатом на президентских выборах 2016 года.