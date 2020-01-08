Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон выразил соболезнования Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Иране

    08.01.2020 14:20 TVC21 Новости - Политика
    Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского пассажирского лайнера в Иране.
    "С чувством глубокой печали и сожаления воспринял известие о крушении пассажирского самолета, повлекшее за собой человеческие жертвы. От имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность с украинским народом, с которым мы рядом в эти минуты тяжелых испытаний. Прошу Вас передать искренние соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении, передает aif.md
    Украинский пассажирский Boeing 737 потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. На борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, находились 179 человек, из них 147 иранцев и 32 иностранца, все погибли. 
    По предварительным данным, причиной катастрофы стало возгорание двигателя.
     