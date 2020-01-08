Додон выразил соболезнования Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Иране

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского пассажирского лайнера в Иране.

"С чувством глубокой печали и сожаления воспринял известие о крушении пассажирского самолета, повлекшее за собой человеческие жертвы. От имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность с украинским народом, с которым мы рядом в эти минуты тяжелых испытаний. Прошу Вас передать искренние соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении, передает aif.md

Украинский пассажирский Boeing 737 потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. На борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, находились 179 человек, из них 147 иранцев и 32 иностранца, все погибли.

По предварительным данным, причиной катастрофы стало возгорание двигателя.