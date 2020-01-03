Ион Кику: Информация о расследовании громких коррупционных дел будет отражена на странице правительства

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Инструмент для мониторинга расследования громких коррупционных дел будет открыт на веб-странице правительства до 15 января.

Такой запрос сделал премьер-министр Ион Кику, который отметил, что, несмотря на то, что это является областью деятельности прокуроров и Национального центра по борьбе с коррупцией, граждане хотят знать, как идут расследования и об их результатах, передает ipn.md

„В последние годы и месяцы мы видели по телевизору множество задержаний на месте преступления государственных служащих, прокуроров, адвокатов, таможенников, полицейских, взяточников из примэрий, но о результатах этих громких дел мало что известно. Я сомневаюсь, что хотя бы 10% из этих случаев, освещенных в ходе различных шоу, были доведены до конца. Есть также десятки искусственно открытых дел с целью вымогательства денег или лишения людей бизнеса”, - заявил премьер-министр 3 января на заседании правительства.

На том же заседании премьер-министр коснулся платежей, осуществленных для обслуживания украденного миллиарда, а именно государственных гарантий. Должны быть внесены изменения в законодательство, чтобы „граждане больше не платили за преступления 2014 года, связанные с мошенничеством в банковской системе”, - заявил Ион Кику.