Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ион Кику: Информация о расследовании громких коррупционных дел будет отражена на странице правительства

    03.01.2020 23:30 TVC21 Новости - Политика
    Фото: TVC21
    Инструмент для мониторинга расследования громких коррупционных дел будет открыт на веб-странице правительства до 15 января.
    Такой запрос сделал премьер-министр Ион Кику, который отметил, что, несмотря на то, что это является областью деятельности прокуроров и  Национального центра по борьбе с коррупцией, граждане хотят знать, как  идут расследования и об их результатах, передает ipn.md
    „В последние годы и месяцы мы видели по телевизору множество задержаний на месте преступления государственных служащих, прокуроров, адвокатов, таможенников, полицейских, взяточников из примэрий, но о результатах  этих громких дел мало что известно. Я сомневаюсь, что хотя бы 10% из  этих случаев, освещенных в ходе различных шоу, были доведены до конца.  Есть также десятки искусственно открытых дел с целью вымогательства  денег или лишения людей бизнеса”, - заявил премьер-министр 3 января на  заседании правительства.
    На том же заседании премьер-министр коснулся платежей, осуществленных для обслуживания украденного миллиарда, а именно государственных гарантий. Должны быть внесены изменения в законодательство, чтобы „граждане больше не платили за преступления 2014 года, связанные с мошенничеством в банковской системе”, - заявил Ион Кику.
     