Демидецкий: Многие политики радуются, что придестровский вопрос не решается

Руководитель представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий уверен, что решение приднестровского конфликта возможно не скоро.

Об этом Демидецкий говорил в передаче «Главное» на TVС-21

"Давайте вспомним меморандум Примакова. В 1999 году я присутствовал на переговорах между Кишиневом и Тирасполем, где обсуждалось, какие посты займут приднестровские представители в кабинетах. Вот мы до чего дошли. А куда мы откатились за 20 лет? Тогда мы стояли на пороге решения вопроса, а сейчас мы откатились очень далеко. Тогда это была заслуга и молдавской, и российской дипломатии. А сейчас пошло такое бодание между двумя берегами Днестра, я не знаю, как они договорятся. Раньше бодания сглаживал Шова.

Я с симпатией отнесся к заявлениям нового министра Чокоя. Он впервые сказал одну вещь, что мы сами не хотим решать приднестровскую проблему. Многие политики радуются, что этот вопрос не решается, так как растет процент желающих объединить Молдову с другим государством. А другая часть политиков занимается с Приднестровьем интересными делами", - отметил Демидецкий.