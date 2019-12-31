Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ион Чебан рассказал о планах примэрии Кишинева на 2020 год

    31.12.2019 13:33 TVC21 Новости - Политика

    Развитие инфраструктуры муниципия Кишинев, а также улучшение качества услуг, предоставляемых местной публичной администрацией – приоритетные планы столичной власти на 2020 год. 

    Об этом рассказал генеральный примар столицы Ион Чебан в ходе сегодняшней пресс-конференции. 

    В частности, он сообщил о необходимости развития транспортной структуры в муниципии, об усовершенствовании общественного транспорта и комплектации автобусного парка, модернизации перекрестков, о ремонте улиц, в частности 31 Августа, И. Крянгэ, Тигина, Месаджер, Буковиней и других, о ремонте мостов на ул. Михай Витязул, Измаил. 

    Касательно развития инфраструктуры речь шла о реабилитации парков, строительстве детских игровых площадок, стадионов, реконструкции фонтанов, модернизации общественных зданий и ремонте столичных подземных переходов при участии внешних партнеров. 

    Генпримар также рассказал о создании «единого окна» по выдаче разрешительных документов в сфере строительства. 

    "«Единое окно» будет открыто через месяц, а в течение полугода этот процесс будет полностью автоматизирован. Это исключит участие физических лиц в процессе выдачи строительной документации" – уточнил Чебан. 

    Кроме того, была затронута тема борьбы с коррупцией. Ион Чебан сообщил, что администрация Кишинева будет сотрудничать с Национальным антикоррупционным центром, в дальнейшем будет разработана антикоррупционная стратегия.

    Обновлено ( 31.12.2019 13:37 )  