Дмитрий Чубашенко: Хоган и Козак в уходящем году решали все наши главные вопросы.

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Недавно видел опрос: Кто был главным политиком в уходящем году в Молдове? Назвали эти две персоны. Это справедливо, они решали все наши главные вопросы.

Заявил в передаче «Главное с Лилией Бураковски» журналист Дмитрий Чубашенко, передает enews.md

"Это был год смены власти в два этапа. В начале июня у нас была полная власть демократов и Плахотнюка. Потом у нас было 5 месяцев коалиции ПСРМ-ACUM. И с ноября у нас новая партия власти, партия социалистов. У них вся полнота власти, институт президента, парламент, правительство, силовые структуры. Они отвечают за все хорошее, но и за все плохое.

Я написал недавно статью «Молдова недоосвобожденная». Освобождали, деолигархизировали и, мне кажется, не до конца. Видел опрос: Кто был главным политиком в уходящем году в Молдове? Дерек Хоган и Дмитрий Козак. Это справедливо, они решали все главные вопросы", – сказал Чубашенко.