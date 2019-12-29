Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Чубашенко: Хоган и Козак в уходящем году решали все наши главные вопросы.

    29.12.2019 17:01 TVC21 Новости - Политика
     
    Фото: TVC21
    Недавно видел опрос: Кто был главным политиком в уходящем году в Молдове? Назвали эти две персоны. Это справедливо, они решали все наши главные вопросы.
    Заявил в передаче «Главное с Лилией Бураковски»  журналист Дмитрий Чубашенко, передает enews.md           
    "Это был год смены власти в два этапа. В начале июня у нас была полная власть демократов и Плахотнюка. Потом у нас было 5 месяцев коалиции ПСРМ-ACUM. И с ноября у нас новая партия власти, партия социалистов. У них вся полнота власти, институт президента, парламент, правительство, силовые структуры. Они отвечают за все хорошее, но и за все плохое. 
    Я написал недавно статью «Молдова недоосвобожденная». Освобождали, деолигархизировали и, мне кажется, не до конца. Видел опрос: Кто был главным политиком в уходящем году в Молдове? Дерек Хоган и Дмитрий Козак. Это справедливо, они решали все главные вопросы", – сказал Чубашенко.
     