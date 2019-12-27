Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Слусарь: Собираем подписи для внеочередного заседания парламента по теме аэропорта

    27.12.2019 13:51 TVC21 Новости - Политика

    Депутат от Партии „Платформа достоинство и правда” Александру Слусарь сообщил, что с сегодняшнего дня начинается сбор подписей для созыва внеочередного заседания парламента по вопросу Кишиневского международного аэропорта.

    Для этого необходимы 34 подписи, из которых 26 подписей уже существуют, говорит депутат. Он утверждает, что на внеочередном заседании должны быть вызваны с отчетами премьер-министр, глава Службы информации и безопасности, глава Национального центра по борьбе с коррупцией, генеральный прокурор и министр юстиции, передает ipn.md

    „Необходимо прояснить ситуацию, и в зависимости от хода событий мы будем действовать в дальнейшем – вотум недоверия, протесты – все возможно”, - заявил Слусарь в ходе передачи „Cabinetul din umbră” на телеканале Jurnal TV.

    Депутат утверждает, что совершенно ясно, что безопасность Республики Молдова находится под угрозой. „Мы хотим как можно быстрее рассмотреть вопрос и поставить точку на правовом статусе аэропорта. Для нас нет другого решения, кроме аннулирования концессионного договора. Этот контракт был заключен с серьезными нарушениями на основании закрытого конкурса, с сохранением этого аэропортового сбора” - заявил депутат.

    Депутат-социалист Григорий Новак утверждает, что в отношении нового бенефициара компании „Avia Invest”, которая управляет Кишиневским международным аэропортом, „все нити ведут к тем же людям – Илану Шору и Владимиру Плахотнюку”. Депутат говорит, что делает эти заявления, опираясь на конкретную информацию, но отказался говорить, из какого источника она поступает. „На самом деле, что произошло на днях? Это право на концессию вернулось именно тем, кто был до Ротшильда (пр. ред.: бывший владелец компании Нат Ротшильд), но появился другой человек на арене этого аэропорта. Этот гражданин Российской Федерации Андрей Гончаренко был „back” а теперь стал „front” на первом плане”, - заявил Григорий Новак. По его словам, бывший владелец Нат Ротшильд так и не понял, в какую западню он попал.

    23 декабря стало известно, что бизнесмен из Российской Федерации Андрей Гончаренко стал новым бенефициаром компании „Komaksavia Airport Invest”, которая владеет 95% акций „Avia-Invest” (администратор Кишиневского международного аэропорта). Это произошло после того, как No Investment Limited уступила контрольный пакет акций компании.

     