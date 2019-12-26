Додон: В парламенте уже обсуждают отставку правительства Кику

Президент Игорь Додон сообщил, что в парламенте уже ведутся переговоры об отставке правительства Иона Кику, и в настоящее время 33 депутата готовы поддержать вотум недоверия кабинету министров, сообщает eNews.

Додон не верит, что правительство Кику падет, потому что блок ACUM не смог привлечь на свою сторону достаточно членов ДПМ, пишет point.

«Блок ACUM, я не знаю, он все еще существует, мертв, жив? Это их дело, но вместе их… скажем, 26. Добавим еще 7 от Шора, потому что сейчас они вместе, кстати... Я знаю, о чем говорю (что они вместе. – Прим. ред.). Добавляем 7 от Шора - и получается 33… Я не собираюсь открывать скобки, потому что рано. Но у них (ACUM и Партия «Шор») сейчас есть общий интерес. Это около 33 депутатов. Им еще нужно 18 из 30 от ДПМ. Я не знаю, посмотрим », – заявил Додон в интервью радиостанции «Свободная Европа».

Президент также отметил, что большинство депутатов от ДПМ не заинтересованы в поддержке вотума недоверия, потому что это приведет к досрочным выборам.

«Они не на стороне социалистов или ACUM. Насколько я понимаю, депутаты ДПМ хотели бы поддержать правительство, которое идет с некоторыми социальными программами, в том числе теми, которые они продвигали в правительстве. Ведь многие инициативы предложены ими. С другой стороны, я думаю, что они не заинтересованы в досрочных выборах, пока не реформировались полностью. Вот почему я думаю, что Демократической партии нужно время», – отметил Додон.

Он признал, что недавно встречался с фракцией ДПМ и убедился, что влияние Владимира Плахотнюка на партию «резко упало». Так что наберутся не более четырех депутатов от ДПМ, которые могли бы проголосовать за отставку правительства Кику, сказал Додон, но отказался назвать их.

«Может быть два, три, четыре человека, но по большей части они очень хорошо понимают, что должны реформировать партию. Они полны решимости изменить ситуацию. Поэтому посмотрим, что они решат – продолжать поддерживать правительство Кику или идти на досрочные выборы. Одно могу сказать точно: в этом созыве не будет другого правительства, кроме правительства Кику», – подчеркнул Игорь Додон.