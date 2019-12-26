Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Воронин о намерении правительства строить дороги: Нужны деньги для выборов

    26.12.2019 19:53 TVC21 Новости - Политика
    Экс-президент Республики Молдова Влалимир Воронин прокомментировал намерение правительства строить дороги в стране.
    "Бюджета на строительство дорог не хватает. На строительство дорог пойдут кредитные средства. Это год президентских выборов и нужно, чтобы средства пошли на дороги. Их никто не сможет проверить. Невозможно проверить, какой слой асфальта положен, почему ширина дороги уменьшилась на 3 см на участке протяженностью 130 км. Тендеры выигрывают одни и те же фирмы. Ребята готовятся к выборам и им нужны деньги, чтобы на них работали телевизионные каналы, чтобы купить избирателей", - заявил Владимир Воронин в программе «Главное».
    Экс-президент подчеркнул, что он не выступает против строительства дорог и напомнил, что именно он начал строить дороги в стране. 
    "Надо строить современные дороги, автобаны, автострады. Вдоль дорог должна быть развита инфраструктура, чтобы человек мог заправить автомобиль, получить техническую помощь, выпить чашку кофе. Но я вижу, что они строят. 8 лет не могут построить дорогу Кишинев-Унгены, поменялось 10 подрядчиков", - добавил Воронин.
     