Провальное покушение на Плахотнюка

Адвокаты осужденных по обвинению в попытке покушения на Владимира Плахотнюка обратились в Высшую судебную палату с кассационными жалобами, в которых требуют вернуть это уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Защита считает это покушение инсценировкой, а уголовное дело сфабрикованным и соответственно, все вынесенные по нему судебные решения незаконными.

В попытке разобраться в хитросплетениях этого дела TVC21 взял интервью у молдавского адвоката Владимира Курмеля, его украинской коллеги Валерии Журбас и полковника полиции в отставке, бывшего начальника 6-го управления МВД Анатолия Маковея.

«Самого события преступления не было. Это была инсценировка», - убеждена Валерия Журбас.

«То, что произошло - фикция. Все построено на незаконных действиях как со стороны людей, принимающих участие в уголовном процессе, так и людей, которые все это организовали и осуществили», - подтверждает Маковей.

У этой нашумевшей истории с «покушением» на бывшего председателя Демократической партии есть «молдавская» и «украинская» части.

В один и тот же день 7 апреля 2017 года, в Киеве и Кишиневе синхронно были произведены задержания «фигурантов» этого дела. В Киеве на самом высоком уровне было объявлено о том, что обезврежена опасная банда киллеров, которая готовила в Молдове покушение на Владимира Плахотнюка. В Кишиневе тоже поспешили отчитаться о том, что это покушение было предотвращено.

«В прессе много информации о том, что Порошенко и Плахотнюк имели и имеют, достаточно прочные общие деловые интересы. С момента задержания Адамовича (так зовут главного обвиняемого по «украинской» части этого дела) и до настоящего времени прошло более двух лет. Он до сих пор находится под стражей. Контроль за делом осуществляется на самом верху. Пока не снят этот пресс, не будет такого судебного процесса, которого требует закон. Должны быть рассмотрены все доказательства так, как записано в законе, а не так, как хочет сторона обвинения», - заявляет Журбас.

«Для простых граждан пытались создать видимость подготовки к покушению на жизнь Плахотнюка. Для чего это было нужно Плахотнюку? Вся эта шумиха, вся эта инсценировка подготовки покушения на столь важную персону, очевидно была необходима для того, чтобы как-то возвысить значимость этой персоны в нашем государстве - на такого человека готовилось покушение! Исходя из показаний, которые были сделаны Валерианом Заболотным, следует, что таким образом служба безопасности Плахотнюка хотела поднять свою значимость в его охране, обозначить те средства, которые необходимо выделять на охрану столь важной персоны», - считает Курмель.

«В этом деле были задействованы люди, которые получали указания с самого верха и на территории Молдовы и на территории Украины. Были некие режиссеры, которые просто давали указания тем, кто участвовал в проведении оперативно-следственных мероприятий. У меня сложилось впечатление, что судьи, которые осуждали этих граждан, просто получили указания и переписали приговор прямо из обвинительного заключения, которое подготовили прокуроры. Другие моменты никто во внимания не брал и не хотел брать по той простой причине, что малейшее отклонение от прокурорской линии по этому делу привело бы к его развалу», - уверен Анатолий Маковей.

Адвокаты считают официальную версию сфабрикованной. Подлинную цель всей этой инсценировки, кроме желания самого Плахотнюка показать свою важность, а его охраны свою нужность, они видят в стремлении олигарха обвинить в организации покушения Григория Карамалака.

«Здесь убивался еще один заяц со стороны Плахотнюка, поскольку весь заказ на совершение данного преступления был изначально якобы сформирован от Григория Карамалака, который якобы осуществлял этот заказ через своих друзей и близких знакомых, находящихся в Молдове. Тем самым на Карамалака вешалось столь тяжкое преступление и таким образом Плахотнюк как бы устранял своего определенного оппонента. Цель была: Любой ценой обвинить моего подзащитного Валериана Заболотного в совершении этого преступления, поскольку он был близок к Григорию Карамалаку, которому как бы вменялся заказ на совершение данного преступление через близких людей, которые оставались в Молдове, такие как Заболотный, Киров, Шевченко и другие. Эта группа людей как раз и попала под раздачу, они явились как бы соучастниками данного преступления, хотя в ходе судебного следствия, в суде первой инстанции было установлено и другое обстоятельство, что данное преступление было совершено по заказу именно службы безопасности Плахотнюка», говорит Курмель.

Валерия Журбас, по «украинской» части дела обвиняются некие Пархоменко, Адамович и Картишка: «Они были между собой давно знакомы. Их знакомство происходило в помещении киевского изолятора, где они все отбывали наказание. После того, как они вышли, возник этот план покушения на Плахотнюка.

Первым о нем был осведомлен Пархоменко, потому что он инициировал встречу с Адамовичем и предложил ему сделать такую имитацию преступления. То, что это инсценировка, Адамович понял почти сразу. Он отказался возвращать полученные деньги и в очередной раз ехать в Молдову для того, чтобы создавать видимость подготовки покушения. Он уже понял, что будет какая-то развязка, и всё совсем не так, как ему рассказывают. В ноябре 2017 года в Адамовича стреляли, была сожжена машина его супруги. При этом постоянно поступали звонки от Пархоменко с требованием, чтобы он продолжал ездить в Кишинев и делать то, что ему говорит Картишка, основной свидетель, мы его называем основным сценаристом».

Анатолий Маковей: На территорию Молдовы преступник, на показаниях которого держится все обвинение, проник незаконно. Этот человек был неоднократно судим в Украине за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Он находился в международном розыске за совершение убийства в одной из европейских стран. Полицейские, которые занимаются розыском преступников, вышли на его след, когда он объявился в Молдове, и попытались его задержать, но кто-то очень влиятельный не разрешил им этого сделать. Объясняется это тем, что в Молдове этот гражданин пошел на сделку с режиссерами всей инсценировки покушения на Плахотнюка. Чтобы его не преследовали в Молдове на основании международного розыска, в Украине ему поменяли личность, и он находится в Молдове под другой идентичностью. Все обвиняемые по делу о покушении на Плахотнюка были осуждены на основании показаний именно этого челдовека. Это говорит о том, что там были задействованы люди самого высокого уровня. Я думаю, что Плахотнюк и украинская сторона связывались напрямую.

Журбас подтвердила, что личность этого свидетеля была изменена с «Гарькавый» на «Картишка»: «Насколько понимаю, основной свидетель попал в Молдове под программу защиты свидетелей. С 7 апреля 2017 года он находится в Молдове. Информации о пересечении им границы в этот день в системе нет. Основной свидетель находится в международном розыске за совершении на территории одного из государств ЕС особо тяжкого преступления, убийства. Фактически, молдавская сторона на своей территории прячет преступника, который разыскивается Евросоюзом. Это гражданин Гарькавый, он же Картишка».

По словам Маковея, бывшему и.о. генерального прокурора Думитру Робу, в исключительной компетенции которого находились проверки дел по лицам, находящимся в программе защиты свидетелей, было доложено об этом случае, но о какой-либо реакции прокуратуры до сих пор неизвестно.

Другой ключевой участник спектакля с «покушением» на Плахотнюка некто Адамович содержится в заключении в Украине, но молдавская сторона почему-то не требует его экстрадиции.

«Преступление планировалось совершить в Молдове, но вопрос о его экстрадиции ни разу не ставился. Если он киллер, участник организованной преступной группы, и территориально преступление должно было быть совершено в Кишиневе, почему не ставился вопрос об экстрадиции Адамовича? Когда шло досудебное расследование, из Молдовы приезжали уполномоченные лица, чтобы предъявить молдавское обвинение на территории Украины Адамовичу. Это процессуальный нонсенс», - говорит Журбас.

На вопрос, почему Молдова не требовала у Украины выдачи одного из «покушавшихся» на Плахотнюка, она дает такой ответ: «Он слишком много знал. Он непосредственно общался с тем лицом, которое имеет процессуальный статус свидетеля по нашему делу, также по уголовному делу, которое находится в Молдове. Это лицо исполнило тот сценарий, который был написан спецслужбами по этому якобы уголовному преступлению. Просто был написан сценарий, а такие, как Адамович, и молдавская сторона этот сценарий исполнили».

Курмель подтверждает, что экстрадиция Адамовича не нужна была молдавскому правосудию, поскольку из его показаний абсолютно однозначно вытекает, что готовилась инсценировка приготовления к покушению.

«Никто не намеревался совершать данное преступление. Не случайно показания Адамовича не были приобщены к материалам уголовного дела по моему ходатайству. Это и другие ходатайства мои и других адвокатов просто не рассматривались, потому что они проливали свет на правдивость другой версии. Свидетелей не допрашивали. Адвокатов штрафовали», - говорит Курмель.

Другое темное пятно в этом уголовном деле - оружие, которого якобы должны были применить для «покушения» на Плахотнюка. Этого оружия никто не видел. Никто не знает, откуда оно взялось, и куда исчезло. Прокуроры утверждают, что оно якобы было нелегально завезено из Украины, но это ничем не подтверждается.

«Этого оружия в помине не было. Как можно пересечь границу Молдовы с таким арсеналом? Адамович не видел этого оружия, не держал его в руках, не перевозил. Этого оружия не было. Оно вписано в дело по показаниям основного свидетеля, и по эпизоду по Плахотнюку, и по еще ряду эпизодов, которые вменяются Адамовичу на территории Украины», - говорит Журбас.

Адвокаты убеждены в том, что фейковый характер этого дела подтверждается и теми небольшими суммами денег, которые получили «участники покушения».

«Деньги платились, но не за совершение убийства, а за имитацию вида слежки. Так говорит мой клиент (Адамович), и так говорят еще три лица, которые ездили в Кишинев», - отметила Журбас.

«За совершение такого преступления такая сумма никогда не выплачивается, и те люди, которые сюда приезжали, за эти деньги никогда бы на преступление не пошли. Это еще раз говорит о том, что фактически никакого преступления не готовилось, и не могло готовиться. Украинцы, которые сюда приехали, были завербованы спецслужбами. Было ясно, что операция подходит к концу, должны быть произведены задержания, но не должны пострадать те украинские лица, которые вели всю эту цепочку со спецслужбами до конца. Так оно и произошло. Задержали только тех наших молдавских граждан, которые якобы близки в Карамалаку, и которые якобы готовили данное преступление. Хотя фактически даже сам Пархоменко сказал в судебном заседании, что он не собирался ничего совершать. Он прекрасно знает, и знал, что этого преступления как такового нет», - говорит Курмель.

Он уверен, что вся эта совместная операция молдавских и украинских спецслужб, службы безопасности Плахотнюка в связке с криминалитетом была направлена против Карамалака: «В ходе своей последней встречи, которых постоянно добивался Пархоменко с Заболотным, для того, чтобы как-то обозначить участие Заболотного в совершении этого преступления, он сказал Заболотному, что ты должен уехать из страны, потому что я тебя и твоих друзей подставил, и рассказал ему схему этого сценария, который ему заказали службы безопасности Плахотнюка. Условия были в том, что он получает деньги, но он должен организовать эту инсценировку таким образом, чтобы под подозрение в совершении данного преступления попали именно люди Карамалака, которые находятся в Молдове. Таким образом в эту схему попали Заболотный, Киров, Шевченко, Шацкий, это все те люди, которые в определенной степени знали Карамалака. Пархоменко изначально было поставлено условие, что эта инсценировка должна быть разыграна таким образом, чтобы все подозрения пали на Григория Карамалака, как на заказчика».

Выход из всей этой истории Маковей видит в пересмотре дела: «По-моему мнению, единственное правильное решение - вернуть это дело в суд первой инстанции, назначить другой состав суда и провести открытый нормальный процесс, в котором все участники имеют равные права».