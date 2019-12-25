Кику: У нас есть отчет МВФ, который оценивает долю теневой экономики в Молдове в 40-50% от ВВП

В Республике Молдова были и есть схемы. Большинство из них относятся к управлению государственным имуществом.

Такие схемы имели место в „Metalferos”, „Calea Ferată” или „Moldovagaz”. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику. По его словам, у Молдовы много работы относительно управления государственным имуществом, и если у нее будет эффективный подход, можно будет что-то изменить.

По словам премьер-министра, схемы существовали и существуют при нескольких правительствах. „У нас есть отчет МВФ, который оценивает долю теневой экономики в Молдове в 40-50% от валового внутреннего продукта (ВВП). Если в 2019 году у нас был ВВП в объеме около 215 миллиардов, то это означает, что 90-100 миллиардов леев - это экономический оборот, который находится за пределами правового оборота, вне налогообложения”, - сказал премьер-министр.

“К сожалению, отсутствие доказательств относительно хищений на государственных предприятиях объясняется неработоспособностью прежних государственных органов.”- говорит премьер-министр,

По словам премьер-министра, Молдавская железная дорога задерживала зарплату в течение двух-трех месяцев. Две недели назад был назначен новый директор и теперь зарплата выплачивается за счет внутренних резервов. По его словам, это происходит потому, что экономические агенты, с которыми работала МЖД, получали всю прибыль, а предприятие всегда оставалось при убытках.

Ион Кику сказал также, что за четыре месяца с момента назначения нового директора в „Молдовагаз”, он определил из резервов два миллиона леев. По тем же причинам оказалось, что у „Молдовагаз” нет ни одного цента долга перед поставщиком газа, хотя в этом году газ был куплен на 70 долларов дороже, чем в прошлом году, а внутренние тарифы не были скорректированы.