Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Кику: У нас есть отчет МВФ, который оценивает долю теневой экономики в Молдове в 40-50% от ВВП
    В Республике Молдова были и есть схемы. Большинство из них относятся к управлению государственным имуществом. ...
    10
    Попов: К сожалению, ДПМ не прошла через период внутренней чистки
    Если ДПМ будет оставаться резервной массой для сохранения правительства, то она скоро исчезнет. ...
    275
    Маковей: Плахотнюк с украинской стороной связывался напрямую
    Фигуранту на Украине поменяли идентичность. И он уже находится на территории нашей страны под другим именем. Это говорит ...
    632
    Урекян: Майя Санду удрала с поля боя
     Серафим Урекян обсудил смену правительства в программе  «Главное» на телеканале TVC 21. ...
    232
    Филат обратился к политикам, пытающимся зарабатывать очки на его имени
    Бывший премьер-министр Владимир Филат обратился к политикам, которые пытаются заработать политический капитал на его ...
    431
    Игорь Додон принял участие в расширенном заседании ЕАЭС
      В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета.  ...
    266
    Филип: Политики выбрали самый легкий путь, разделяя людей
    Председатель Демократической партии Молдовы  Павел Филип считает, что на сегодняшний день политики в Молдове разделяют ...
    260
    Урекян о досрочных выборах: ДПМ и ПСРМ сохранят большинство
    “У них есть мозги. Потому что в случае досрочных выборов и тех, и других особые успехи не ожидают.” ...
    496
    Додон: В 2020 году президент будет избираться напрямую народом
    Необходимо отложить в сторону политическую борьбу и заняться нуждами граждан. Об этом по итогам заседания Республиканского ...
    424
    Филип рассказал о реакции Плахотнюка на его председательство в ДПМ
    Плахотнюк ушел из партии и парламента. Поэтому со всей ответственностью говорю, что я не вижу, чтобы он как-то влиял на ...
    728

    • Кику: У нас есть отчет МВФ, который оценивает долю теневой экономики в Молдове в 40-50% от ВВП

    25.12.2019 15:35 TVC21 Новости - Политика

    В Республике Молдова были и есть схемы. Большинство из них относятся к управлению государственным имуществом.

    Такие схемы имели место в „Metalferos”, „Calea Ferată” или „Moldovagaz”. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику. По его словам, у Молдовы много работы относительно управления государственным имуществом, и если у нее будет эффективный подход, можно будет что-то изменить.

    По словам премьер-министра, схемы существовали и существуют при нескольких правительствах. „У нас есть отчет МВФ, который оценивает долю теневой экономики в Молдове в 40-50% от валового внутреннего продукта (ВВП). Если в 2019 году у нас был ВВП в объеме около 215 миллиардов, то это означает, что 90-100 миллиардов леев - это экономический оборот, который находится за пределами правового оборота, вне налогообложения”, - сказал премьер-министр.

    “К сожалению, отсутствие доказательств относительно хищений на государственных предприятиях объясняется неработоспособностью прежних государственных органов.”- говорит премьер-министр,

    По словам премьер-министра, Молдавская железная дорога задерживала зарплату в течение двух-трех месяцев. Две недели назад был назначен новый директор и теперь зарплата выплачивается за счет внутренних резервов. По его словам, это происходит потому, что экономические агенты, с которыми работала МЖД, получали всю прибыль, а предприятие всегда оставалось при убытках.

    Ион Кику сказал также, что за четыре месяца с момента назначения нового директора в „Молдовагаз”, он определил из резервов два миллиона леев. По тем же причинам оказалось, что у „Молдовагаз” нет ни одного цента долга перед поставщиком газа, хотя в этом году газ был куплен на 70 долларов дороже, чем в прошлом году, а внутренние тарифы не были скорректированы.

     