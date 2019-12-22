Маковей: Плахотнюк с украинской стороной связывался напрямую

Фигуранту на Украине поменяли идентичность. И он уже находится на территории нашей страны под другим именем. Это говорит о том, что в деле были задействованы люди самого верхнего уровня. Анатолий Маковей, полковник полиции, экс-начальник 6-го управления ГИП, в программе «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником на TVC21, говорит о покушении на Плахотнюка.

"-Я вернусь к нашему фигуранту. Человек, на показаниях которого основывались все показания. В Молдове он появился под определенным именем, находясь в международном розыске.

-Убийством

-За особо тяжкие преступления на территории одного государства ЕС. Полицейские вышли на его след. И чтобы не возникали в дальнейшем такого рода ситуации, ему на Украине поменяли идентичность. И он уже находится на территории нашей страны под другим именем. Это говорит о том, что там были задействованы люди с самого верхнего уровня.

-На Украине. А с нашей страны?

-То же самое.

-А кто конкретно?

-Я про президента не скажу, нет. Я думаю, что Плахотнюк и украинская сторона связывались напрямую. Я думаю, что президент в этом не участвовал.

-Представленные вами факты, а громких заявлений тоже было много, и теперь непонятно, сколько это будет продолжаться." - говорит Маковей.