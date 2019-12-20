Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филат обратился к политикам, пытающимся зарабатывать очки на его имени

    20.12.2019 18:38 TVC21 Новости - Политика

    Бывший премьер-министр Владимир Филат обратился к политикам, которые пытаются заработать политический капитал на его имени.

    «В связи с многочисленными заявлениями, сделанными политиками в публичном пространстве касательно г-на Филата, команда юристов выступает с рядом уточнений. Без какого-либо ущерба для права на свободу слова, которое принадлежит данным политикам, есть достаточные предпосылки и основания для того, чтобы классифицировать некоторые их заявления как очевидные акты общественного давления и вмешательства в правосудие. Такие заявления могут оказать заметное влияние на государственные институты, наделенные правом принятия решения. Это не является нормальным в государстве, которое претендует на статус правового. Вызывает сожаление тот факт, что некоторые политики, выступающие за справедливое правосудие и соблюдение прав человека в Республике Молдова, не понимают, что на самом деле своими публичными заявлениями они наносят ущерб этим ценностям», - говорится в сообщении, выпущенном адвокатами Филата.

    В обращении адвокатов также говорится, что Владимир Филат «никогда не просил поддержки ни у одного политика или политической партии», и что он всегда требовал уважения его права на справедливое судебное разбирательство и правосудие.

    «Мы повторно обращаемся с призывом к политикам не зарабатывать политического капитала на имени г-на Влада Филата, и провести четкое различие между правом на свободное выражение мнений и его несовместимостью с ущемлением законных интересов человека, а также прекратить общественное давление и попытки повлиять на правосудие», - говорится в сообщении.

     