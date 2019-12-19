Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Урекян о досрочных выборах: ДПМ и ПСРМ сохранят большинство

    19.12.2019 19:32 TVC21 Новости - Политика

    “У них есть мозги. Потому что в случае досрочных выборов и тех, и других особые успехи не ожидают.”

    Такое мнение высказал в программе «Главное» на TVC21 Серафим Урекян, экс-генпримар Кишинева.

    - Насколько велика вероятность досрочных выборов?

    "Я думаю, что досрочных выборов вообще не будет. Хотя коалиции между социалистами и демократами нет, но зато у них есть мозги. Я думаю, что они сохранят это большинство. Потому что в случае досрочных выборов и тех, и других особые успехи не ожидают. 

    Я вижу в дальнейшем выборы по одномандатному округу, то есть по партийным спискам, по пропорциональной системе. То, что происходит в избирательной системе сегодня, похоже на устройство по округам родственников. Туда вливаются медийные и денежные ресурсы. Приходит дядя с деньгами, и сразу выборы. И не думайте, что избирают самых блистательных," - говорит Урекян.

     