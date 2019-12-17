Филип рассказал о реакции Плахотнюка на его председательство в ДПМ

Плахотнюк ушел из партии и парламента. Поэтому со всей ответственностью говорю, что я не вижу, чтобы он как-то влиял на то, что происходит внутри партии.

Заявил об этом об этом Павел Фили, председатель ДПМ в программе «Главное» на TVC-21 .

- Сам г-н Плахотнюк не хотел, чтобы вы возглавили ДПМ, видел другого человека. Была такая информация, что Чеботарь станет председателем партии. Или вам об этом ничего не известно?

- Я не хочу врать, и не хочу все выносить на публичное обсуждение. Если искать что-то среднее, хочу сказать, что у нас были определенные волнения в этом плане. После этого у меня состоялся серьезный разговор с бывшим лидером партии Плахотнюком. Мне кажется, мы расставили все точки над i. Он не вмешивается в работу партии, он ушел из парламента и партии. Поэтому со всей ответственностью говорю, что я не вижу, чтобы он как-то влиял на то, что происходит внутри партии. Решения принимаем мы, обсуждаем все вопросы внутри партии. Поэтому те, кто думают, что решаются вопросы вне партии, извне, ошибаются, - сказал Филип.