Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филип рассказал о реакции Плахотнюка на его председательство в ДПМ

    17.12.2019 20:10 TVC21 Новости - Политика

    Плахотнюк ушел из партии и парламента. Поэтому со всей ответственностью говорю, что я не вижу, чтобы он как-то влиял на то, что происходит внутри партии.

    Заявил об этом об этом Павел Фили, председатель ДПМ в программе «Главное» на TVC-21 .

    - Сам г-н Плахотнюк не хотел, чтобы вы возглавили ДПМ, видел другого человека. Была такая информация, что Чеботарь станет председателем партии. Или вам об этом ничего не известно?

    - Я не хочу врать, и не хочу все выносить на публичное обсуждение. Если искать что-то среднее, хочу сказать, что у нас были определенные волнения в этом плане. После этого у меня состоялся серьезный разговор с бывшим лидером партии Плахотнюком. Мне кажется, мы расставили все точки над i. Он не вмешивается в работу партии, он ушел из парламента и партии. Поэтому со всей ответственностью говорю, что я не вижу, чтобы он как-то влиял на то, что происходит внутри партии. Решения принимаем мы, обсуждаем все вопросы внутри партии. Поэтому те, кто думают, что решаются вопросы вне партии, извне, ошибаются, - сказал Филип.

     