Владимир Воронин: Отсутствие у власти ПКРМ приводит к разрушению государства

Отсутствие у власти Партии коммунистов приводит к разрушению государства. Катастрофические процессы, начавшиеся после 2009 года, продолжаются при нынешней власти, которая сосредоточена в руках Игоря Додона. Об этом заявил председатель ПКРМ Владимир Воронин на заседании Центрального комитета ПКРМ, состоявшемся сегодня, 14 декабря, передает IPN.

По словам лидера коммунистов, роль ПКРМ уменьшилась в обществе, а важные решения в государстве принимаются „мафиозными партиями”. По его словам, последние выборы показали, что те, кто получил руководящие должности от ПСРМ, сделали это с целью продвижения собственных интересов.

Владимир Воронин добавил, что члены ПКРМ должны быть сильно заметными на местах, они должны разговаривать с людьми, распространять газеты и проводить протесты, когда это необходимо. А причин много: заработная плата, пенсии, социальные пособия, положение учебных заведений и медучреждений. Таким методом, считает бывший президент государства, партия восстановит свой имидж. Владимир Воронин считает, что имидж ПКРМ был запятнан политическими оппонентами, а вина партии в том, что не успела вовремя противостоять этому наступлению.

„Давайте больше не искать причин бездействию, но давайте используем эту энергию и эти силы для работы с людьми. Давайте выберемся из этого летаргического сна. Давайте проснемся и сделаем то, что знаем лучше всего - убеждать, объяснять, доказывать. Кроме нас, некому это сделать”, - заявил лидер коммунистов.

Кроме того, Владимир Воронин сказал, что „низкие требования избирателей к политикам отражаются сейчас в парламенте”. „Никогда не было более некомпетентного органа, чем сейчас. У них нет никаких результатов, первые три месяца они вообще не работали”, - заявил Владимир Воронин. Цель ПКРМ - научить людей осознанно смотреть на вещи, не поддаваться влиянию. Политик рекомендовал членам партии начать действовать, ходить по районам, чтобы это „была партией, которая обращается к людям”, - добавил лидер ПКР